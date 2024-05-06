母親節前人倫悲劇！女兒跳繩勒斃89歲母 兄一度以為心臟病發亡

北投分局介入調查。（資料照）

2024/05/06 18:20

首次上稿 17:38

更新時間 18:20（補充案情、高女聲押）

〔記者王冠仁、溫于德／台北報導〕58歲高姓女子與89歲老母親同住在台北市北投區一處透天厝2樓，昨早高女疑與母親發生口角，一氣之下居然拿繩索將母親勒斃。高女哥哥返家探視時，一度以為母親因心臟病發身亡而報警；警方事後發現高母頸部纏繞跳繩，高女手臂也有抓痕，查出高母是被高女勒斃殺害，高女在今天早上被警方依殺害直系血親尊親屬罪送辦，士林地檢署複訊後將認為高女嫌疑重大，向法院聲押。

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北市警北投分局在昨天早上10時50分接獲報案，一名高姓男子聲稱，他到中央南路的母親住處探視，卻發現有心臟病史的母親倒臥在地、氣絕身亡。

救護人員獲報到場，當時高母遺體趴在臥室地板上且背對房門，其遺體已經僵硬；救護人員將遺體翻過來，赫然發現頸部有纏繞一條跳繩，死因並非心臟病發。警方過濾該處周邊監視器畫面，沒有發現外力入侵、閒雜人等進出等跡象，懷疑案情不單純。

警方於是詢問當時也在屋內、與高母同住的高女，沒想到高女情緒不穩、語無倫次，員警更赫然發現她手臂上有類似打鬥遺留下來的抓痕，這才發現她涉嫌拿跳繩勒斃母親。

據了解，高女平時與高母同住在該透天厝2樓，高女哥哥住在3、4樓，他們家中經濟狀況無虞，高女哥哥也常去探視母親。高女長期精神狀況不穩，平時有在服藥控制，沒想到居然只因口角就將母親勒斃，當時高女哥哥在樓上都沒聽到相關聲響。

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