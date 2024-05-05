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熊蜂慘遭高溫蒸烤奪命！氣候暖化成禍首

熊蜂除了是重要的授粉媒介角色，更是維繫生態平衡的重要一環。（路透資料照）

熊蜂除了是重要的授粉媒介角色，更是維繫生態平衡的重要一環。（路透資料照）

2024/05/05 18:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著全球暖化問題日趨嚴重，最新研究發現這股災難正在對脆弱的熊蜂（bumblebee）族群造成致命打擊。升高的溫度正逼近熊蜂巢穴，宛如將牠們的家園變成了一座火窯般，導致無數熊蜂幼蟲喪生。

英國《衛報》4日報導，根據加拿大圭爾夫大學（University of Guelph）的研究，全球熊蜂數量自1950年代以來逐漸下降，原因眾說紛紜，包括農藥使用、棲息地喪失等。由於熊蜂對溫度變化敏感，研究人員提出氣候變遷可能是另一項可能的原因。

研究團隊回顧了1800年代以來的研究資料，發現無論是哪個物種或地區，熊蜂都偏好巢穴溫度在攝氏28至32度（華氏82至90度）之間。當巢穴溫度超過攝氏36度（華氏97度）時，熊蜂無法繼續繁殖，為氣候變遷可能導致熊蜂數量下降增添新證據。

由於幼蟲（類似蠕蟲的幼年熊蜂）比成年熊蜂對於高溫更敏感，因此一波酷熱可能會導致巢穴中下一代熊蜂死亡。

這項發現為「全球暖化導致熊蜂族群銳減」這一猜測，增添了有力證據。

研究人員警告，與成年熊蜂相比，幼蟲階段更加脆弱，難以承受極端高溫環境。即便只經歷一次酷暑侵襲，整個巢穴的下一代族群也可能全數喪生，未來瀕臨絕種的風險也將大增。

研究報告的主要作者凱文教授（Peter Kevan）憂心表示：「從北極圈到熱帶地區，熊蜂似乎都有相同的巢溫需求，這項發現不啻是一記當頭棒喝，令人對氣候變遷的嚴峻危害感到深切憂慮。」

報導提到，熊蜂除了是重要的授粉媒介角色，更是維繫生態平衡的重要一環。如果暖化狀況持續惡化下去，對人類健康和福祉也將帶來嚴重的衝擊。

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