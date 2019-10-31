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巴格達迪遭美軍突襲自爆亡 傳IS叛變線人身分曝光

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前在美軍突襲中，自爆身亡。（法新社）

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前在美軍突襲中，自爆身亡。（法新社）

2019-10-31 10:50:41

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前遭美軍突襲，並自爆身亡，有一說為他是被自家核心成員出賣。敘利亞民主力量司令艾布迪（Mazloum Abdi）向《NBC》透露如何布局線人，並指此人叛變動機在於「復仇」。

《NBC》報導，艾布迪雖未透露消息來源，但庫德族情報人員指其為有許多親友在伊斯蘭國的阿拉伯人，「我認為他承受來自家人的巨大壓力」，不過，他的親友受到伊斯蘭國嚴苛對待，使其不再相信伊斯蘭國的未來，並興起報復的念頭。

報導表示，艾布迪也以「安全官員」來形容該名線人，「他負責巴格達迪的行動，確保巴格達迪將藏身之處安全無虞」，使其得以記住巴格達迪窩藏地點位置與安排，「還偷走全球通緝的恐怖份子的血液及衣物樣本」，以利進行DNA鑑定分析。

報導指出，艾布迪說，巴格達迪安全措施做到滴水不漏，且身邊的人多為親友，除了一小部分直接負責他的維安人員，才有機會和他接觸，並指該名線人相較多數人更受信任；且其在巴格達迪逃亡過程中，靠著感官與記憶，記錄下所看到的結構特徵，再將細節回報，包括巴格達迪引爆炸彈自我了結的那條隧道，讓美軍能發動突襲計畫。

報導提到，艾布迪宣稱，當美國特種部隊進攻時，線人也在建築物內，「他在那理，然後與美軍一同安全返回」。

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