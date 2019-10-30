美軍如何確認巴格達迪自爆身份？ 專家指DNA檢測是關鍵

面對巴格達迪支離破碎的遺體，美軍該如何辨別身份？專家指出，關鍵就在於DNA檢測。（法新社）

2019-10-30 11:18:19

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）日前遭美軍突襲時自爆身亡，事後美國總統川普召開記者會證實巴格達迪已死，然而美軍在行動過程是如何確認死者是巴格達迪？專家指出，關鍵就在於DNA檢測。

根據《紐約時報》 報導，川普在記者會中指出，巴格達迪被逼進死路之後，引爆身上的自殺背心自爆身亡，且「爆炸炸碎他的身體」，針對事後如何驗證巴格達迪的身份，川普並沒有特別提及，但巴格達迪的身份迅速被確認，代表著美國特種部隊近年來充分利用生物特徵辨識及DNA技術。

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賓州大學法學院教授凱伊（David Kaye）指出，美國部份地方當局所使用的最新DNA檢測器，可在90分鐘內進行身份鑑定，在巴格達迪死亡後，參加突襲行動的美軍在現場馬上就初步證實他的身份，幾小時後則為精準確認。

報導指出，三角洲部隊在針對巴格達迪這類的高價值目標進行突襲任務時，通常會由專精情報收集與炸彈處理的隊員出動，其中有些隊員還受過生物辨識的訓練，負責幫忙識別俘虜及目標。

反恐專家指出，恐怖份子時常使用自殺背心自爆，爆炸後人體雖然會變得支離破碎，彈頭部通常會完好無缺，這有助於特種部隊成員進行身分辨識。除了臉部及DNA之外，死者指紋、視網膜也是辨識選項之一，加上過去兩、三年內，攜帶式DNA檢測儀已有長足進步，大小和微波爐相近，十分便於攜帶，可在90分鐘內提供準確檢驗結果。

然而要進行DNA比對鑑定，有先必須要有樣本，報導中指出，巴格達迪在多年前曾被監禁在一座由美國經營的伊拉克居留中心，美國當時可能對他進行採樣，並儲存樣本，而就算沒有巴格達迪本身的DNA可供比對，他的親族也能提供DNA樣本進行比對。

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