擊斃恐怖大魔王 川、歐反應比一比

（圖：路透，文：編譯茅毅）

2019-10-29 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕 美國前、後任總統歐巴馬、川普，任內都擊斃了恐怖組織首腦。但從白宮事後發布的戰情室照片和歐、川的相關言詞，在在凸顯兩位總統的迥異。在歐巴馬二○一一年五月監看美軍海豹部隊格殺「開打」（al-Qaeda）組織首腦賓拉丹的照片中，包括他在內共十三名高官圍坐一張大桌子。美聯社報導，這似乎反映出歐的幕僚團隊更龐大與他樂於廣納意見。反觀在白宮廿七日發布的照片中，只有川普等六名高官。

此外，歐巴馬當時僅在事後發表九分鐘遣詞用字謹慎、揭櫫美國價值的談話。川普則不僅先以推文賣關子，指稱「剛發生了某件非常大條的事」，事後除了發表八分半鐘聲明，還答覆記者提問四十分鐘，並形容被擊斃的「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪，死前「哭爹喊娘」，「像狗與懦夫般」死去。

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對照前述二○一一年的照片，可見歐巴馬、副總統拜登、國務卿希拉蕊‧柯林頓、國防部長蓋茨（Robert Gates）、聯合特種作戰司令部（JSOC）准將韋柏（Marshall Webb）、副國務卿布林肯（Anthony Blinken）、白宮幕僚長戴利（Bill Daley）等人。該照片亦捕捉到該房間內瀰漫的緊張氣氛，歐巴馬坐著、身體前傾，希拉蕊右手捂嘴，蓋茨則雙手環抱胸前。坐正中央的是正和人在阿富汗的海豹部隊指揮官麥克瑞文（William McRaven）聯繫的韋柏。

此次擊殺巴格達迪的照片中，則只見坐正中央的川普、副總統彭斯、國防部長艾斯培、參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）、國安顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）等六人。六人正襟危坐，桌上的各種線路纏成一堆，還有多張便條紙及電腦。

歐巴馬任內擔任白宮攝影官的蘇沙（Pete Souza），還發現白宮廿七日發布的照片顯示，拍攝時間係美東時間廿六日下午五點五分廿四秒，而據報導，特種部隊發動突襲的時間卻是當天下午三點半，使批評人士開始質疑該照片「做作」，認為是事後「演」出來的。

另一方面，華盛頓郵報報導，歐巴馬在宣布海豹部隊擊斃賓拉登後，向美國人民宣示，美國將戰勝恐怖份子，堅守理想，作為「一個在上帝領導下，所有人皆可享有自由和正義的牢不可破國家」，亦未接受現場記者的提問即離去。川普則先推文搶先「預告」，再由白宮發布他十一小時後將做出某個「重大宣示」的消息。事後在記者會中，他滔滔不絕地詳述突擊行動、作戰的細節，言詞中有許多作秀、鄙俗的形容描述與牢騷。白宮國安會議發言人普萊斯（Ned Price）表示， 某種程度上，「川普千方百計要藉此大大作秀， 而非當成一個反思及認知的莊嚴時刻。」

（圖：路透，文：編譯茅毅）

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