河馬看似笨重……研究︰高速奔跑時竟能四肢騰空

研究發現，河馬跑步時，其實可以「四腳騰空」。（美聯社檔案照）

2024/07/04 16:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕河馬這種看似笨重的龐然大物，總給人一種行動緩慢、只愛泡在水裡的印象。然而，英國皇家獸醫學院（Royal Veterinary College）最新研究卻顛覆我們的認知。研究團隊發現，河馬在陸地上奔馳時，竟能四肢同時離地，展現出驚人的「飛行」能力。這項研究結果已於近日發表在《同行評審期刊》（PeerJ）上。

據科學媒體《IFLScience》3日報導，長期以來，由於河馬具有潛在危險性，且不易在動物園等受控環境中進行觀察，科學家對牠們的運動方式了解有限。然而，透過分析影片畫面，研究團隊有了驚人發現。他們觀察到，河馬在高速奔跑時，四肢會短暫地離開地面，每次騰空時間約0.3秒，占總奔馳時間的15%。

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負責這項研究的哈欽森教授（John R. Hutchinson）解釋：「我們透過分析影片發現，河馬即使在接近最高速度時，也只會小跑步，而且在這些速度下，牠們的確會四腳騰空。」這項發現令研究團隊感到相當興奮，因為這在過去的科學研究中從未被記載過。

研究團隊指出，河馬雖然與馬、牛等偶蹄類動物同屬一類，但牠們的腳掌構造卻截然不同。河馬並沒有蹄，而是擁有獨特的肉質腳掌和蹼狀腳趾，這樣的構造讓牠們在陸地上行動自如，也能適應在水中行走。

事實上，河馬並不像一般人想像的那樣會游泳。由於體重可達2000公斤，密度極高，河馬無法漂浮於水面，因此只能依靠腳步踩踏河床前進，或藉力彈跳，讓自己浮出水面換氣。

這項研究不僅揭示了河馬不為人知的運動能力，也讓我們更加了解這種生物的獨特構造與演化歷程。

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