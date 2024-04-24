搞錯性別12年！日本動物園7年後才發現河馬其實是女生

河馬Gen-chan的性別被錯認12年，最近天王寺動物園才終於發現牠其實是母河馬。（法新社）

2024/04/24 15:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本動物園上週證實，園內有隻公河馬接受DNA測驗後，驚訝發現牠的性別搞錯了，其實牠是女生。

綜合外媒報導，日本大阪天王寺動物園飼養的「公」河馬Gen-chan一直沒有表現出雄性河馬該有的行為特徵，於是園方對牠進行DNA測試，不料，竟發現已經飼養7年的Gen-chan其實是女生。

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Gen-chan 2012年出生於墨西哥，5歲時從墨西哥動物園來到日本。當時墨西哥方表示Gen-chan是雄性，進口的海關文件上也記載牠是公河馬，由於Gen-chan當時還小，園方也就沒有懷疑，將牠視為雄性河馬扶養長大。

隨著年齡增長，Gen-chan不僅沒有表現出公河馬特有的行為，牠的生殖器官也無法透過肉眼確認，這使得飼養員們開始懷疑牠的真實性別。

天王寺動物園發言人表示，Gen-chan 沒有表現出的典型雄性河馬應有的行為，包括向雌性河馬發出求愛聲，或在排便時用螺旋槳般的尾巴動作把糞便撒在周圍，以標記領地。

天王寺動物園 18日透過聲明表示，認知到重新確認引進動物性別的重要性，以後會確保類似的事情不再發生。他們也不會幫河馬Gen-chan改名字，因為對牠的一切照顧都沒有改變，歡迎遊客繼續入園來觀賞可愛的Gen-chan。

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