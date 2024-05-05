模仿犯？ 澳洲16歲少年持刀傷人遭擊斃 警初步研判受網路激化

澳洲西澳州5日驚傳16歲少年持刀隨機傷人後被警擊斃。圖為西澳州州長庫克（Roger Cook）。（歐新社）

2024/05/05 11:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲西澳州5日驚傳隨機傷人案！一名16歲青少年持菜刀砍人後又試圖攻擊員警，中彈後送醫不治。澳洲警方指出，此白人少年已因複雜的精神障礙有記錄在案，初步研判他是在網路上受到激化進而犯案。

《澳聯社》報導，澳洲西澳州珀斯（Perth）南部威利頓（Willeton）一座商城停車場今（5）日稍早驚傳隨機傷人案，一名16歲青少年持巨型菜刀刺傷一名路人背部後，又試圖持刀往到場員警衝鋒。

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西澳州警察局長布蘭奇（Col Blanch）表示，根據員警密錄器顯示，嫌犯先持刀衝往一名員警，促使兩名員警擊發電擊槍，但並未能有效阻止嫌犯。

布蘭奇解釋，犯案少年遂往第三名持槍的員警衝過去，員警為自保擊發手槍，少年中彈後送醫不治。他也指出，犯案少年是16歲白人，具複雜的精神病史，因此警方也早有記錄在案。

報導指出，警方獲報到場後並不知道已有路人遭少年持刀攻擊，所幸受害者送醫後傷勢雖仍嚴重，但情況已穩定。

對此，西澳州州長庫克（Roger Cook）則指出，初步研判該名少年是在網路上受到激進化（radicalised）才犯下此案，但確信他也是單獨犯案，沒有同夥。

有鑑於澳洲雪梨上（4）月才傳出商場隨機殺人案，庫克也表示，萬分感謝機警的市民在看到可疑行為後直接報警，因此警方可以在幾分鐘之內就抵達現場，防止進一步的悲劇發生。

據悉，澳洲雪梨一座購物中心上（4）月15日曾傳出一起針對女性的隨機殺人案，共造成6死12傷。因此，澳洲各地女性團體上週也曾發起要求修法嚴懲「針對女性暴力犯罪」的示威遊行。

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