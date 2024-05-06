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侵吞6000元工程款 木工先掏刀反遭前老闆刺死

警方起出雙方持刀。（記者吳仁捷翻攝）

警方起出雙方持刀。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/06 08:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水1男子5日深夜遭刺殺，警方獲報趕抵當場逮捕陳姓嫌犯；警方調查，案發處為一間裝潢工程行，陳嫌為負責人，李男受僱擔任木工期間疑似多次侵吞公款，陳嫌催討未果，因李男離職前疑又侵吞一筆6000元款項，雙方相約協調，一言不合，李男先掏出開山刀嗆聲，陳嫌見狀拿出折疊刀對峙，扭打間李男被陳嫌刺中胸口2刀送醫急救無效；全案依殺人罪嫌送辦。

據了解，該案發生於5日晚間11時許，淡水中正路一處裝潢工程行，據了解，42歲死者李男為該公司前員工，警方查訪陳嫌及在場三名同事，李男疑多次暗吞公司款項，因而離職；陳姓負責人不甘付薪水又遭侵占款項，多次聯繫李男催討，雙方相約5日晚間到公司談判。

李男一現身，陳嫌要求先歸還積欠6000元工程款未果，兩人發生口角，死者掏出隨身包的中開山刀要砍陳嫌，陳嫌隨即從桌下取出折疊刀與其對峙，雙方推擠中，陳嫌刺傷李男胸、肩部及身上多處刀傷，當場OHCA，消防隊送醫急救，因刺中心臟兩刀，傷重回天乏術，警方當場逮捕陳嫌，查扣犯案用1把折疊刀及1把開山刀，警詢後將陳嫌依殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市淡水警分局依殺人罪嫌法辦陳嫌。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水警分局依殺人罪嫌法辦陳嫌。（記者吳仁捷翻攝）

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