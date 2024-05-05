在兒子面前活埋女兒 南韓單親媽被輕判3年

南韓單親媽媽由於經濟困難擔憂養不起兩個小孩，竟在11歲兒子面前活埋出生僅1週的女兒，二審從輕改判3年刑期。圖為首爾高等法院。（圖擷自首爾高等法院官網）

2024/05/05 11:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道金浦市40來歲單親媽媽，2016年8月由於經濟困難擔憂養不起2個小孩，竟在11歲兒子面前活埋出生僅1週的女兒，首爾高等法院近日二審在考量各種原因後，輕判女子3年有期徒刑。

據《國民日報》報導，這名女子20來歲的時候結婚，但生下兒子後丈夫出國不回，讓她不得不獨自撫養小孩，由於還存在婚姻關係，無法得到國家或地方政府的單親家庭補助，只能靠著每月打零工不到100萬韓元（約新台幣2.38萬元）的薪資將兒子帶大。

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2015年冬季，女子透過手機交友APP認識其他男子，和對方交往一陣便分手，孰料沒過多久就發現懷孕了，由於經濟困難無法墮胎，在隔年8月生下女嬰。

女子生產後隨即透過醫院詢問送養程序，但由於她有婚姻關係，因此不能將小孩送養，她一方面擔心自己無法養育2個小孩，一方面也害怕母親在得知她又生了孩子之後切斷唯一援助，就帶著兒子前往京畿道金浦市的娘家住處，將女兒活埋在花圃裡致死。

女子犯案後一審被判7年有期徒刑，除了殺害親生女兒之外還涉及對兒子進行精神虐待。不過，兒子當時不斷為媽媽求情，強調自己都不記得2016年發生的事情了，從未受過精神傷害，但檢調機關卻將他視為受害者，而且在媽媽入獄後自己很難生活。

另一方面，女子也辯稱她帶著兒子去活埋女兒，是因為當時兒子正在放暑假，不能讓他長時間獨自一人在家，就將兒子一起帶到娘家，無意對他進行精神虐待。首爾高等法院在考量上述原因後，認為一審7年有期徒刑量刑過重，二審裁定改判3年有期徒刑。

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