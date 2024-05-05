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澳洲女議員遭下藥性侵！同日還有多名女性受害……

澳洲議員勞蓋自曝近日晚間外出時遭下藥性侵。（圖翻攝自Brittany Lauga_IG）

澳洲議員勞蓋自曝近日晚間外出時遭下藥性侵。（圖翻攝自Brittany Lauga_IG）

2024/05/05 23:48

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭（Queensland）州議員勞蓋（Brittany Lauga）近日自曝晚間外出時，遭陌生人下藥性侵，且還有多名女性也在同一天受害，引發該國社會熱議。澳洲警方已著手展開調查，並呼籲同樣受害的人出面報警。

根據《BBC》 報導，身兼澳洲衛生部助理部長的勞蓋上週日（4/28）前往警局報案，表示自己當天晚上在耶蓬地區（Yeppoon）外出時遭遇下藥性侵，她不知道犯人是誰，同日她到醫院接受檢查，結果發現她體內確實存在她沒有服用過的藥物，「該藥物對我產生了『重大』的影響」。

據悉，當天不只勞蓋受害，還有其他女性也遭遇下藥性侵，她們在得知勞蓋也是受害者後，私下聯繫了勞蓋請求幫助。勞蓋難過表示，「這種事每個人都有可能遇到，這樣是不行的！我們本應該在鎮上好好享受社交活動，不必擔心被下藥或受到襲擊的風險！」

昆士蘭警局（QPS）證實，警方正竭力調查上月28日在耶蓬地區發生的一起性侵案件，不過並沒有在同一地區接獲其他報案，因此呼籲有任何相關資訊或遭遇過類似狀況的人主動與警方聯繫。

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