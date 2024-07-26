俄海軍慶祝成立328周年 解放軍艦艇編隊不缺席

2017年7月27日，中國052D型飛彈驅逐艦合肥艦抵達聖彼得堡，參加俄羅斯海軍閱兵儀式。（法新社）

2024/07/26 07:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國海軍艦艇編隊將在7月下旬至8月中旬，參加俄羅斯海軍成立328周年慶祝活動。與此同時，中俄持續透過高調的聯合軍事活動，展現兩國防務關係的實力，包括近日頻繁實施的聯合空中戰略巡航。

中國國防部發出的聲明顯示，中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛25日下午在例行記者會上宣布了上述消息。

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張曉剛指出，根據年度計劃，應俄羅斯、埃及海軍邀請，7月下旬至8月中旬，中國人民解放軍海軍052D型飛彈驅逐艦焦作艦、遠洋綜合補給艦洪湖艦組成的艦艇編隊，將赴俄羅斯聖彼得堡港參加俄海軍成立328周年慶祝活動，並訪問埃及亞歷山大港。

中國人民解放軍海軍071型船塢登陸艦龍虎山艦、航海訓練艦鄭和艦組成的艦艇編隊，則將於7月下旬赴俄羅斯符拉迪沃斯託克港（海參崴）參加上述慶祝活動。

中俄持續透過高調的聯合軍事活動，展現兩國防務關係的實力。今年5月，美方首次見到中俄對台灣問題進行聯合軍演，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）強調，台海必然是中國希望與俄聯手的地點。

近日，解放軍轟-6轟炸機與俄軍圖-95轟炸機更被發現現蹤阿拉斯加附近空域，受到北美防空司令部（NORAD）攔截。中國國防部25日證實，雙方在白令海舉行第8次「聯合空中戰略巡航」，但強調「這不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

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