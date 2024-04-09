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台大名醫遭控下藥性侵女業務 檢警大動作搜索住處

范雲上個月呼籲台大，切勿回聘「狼醫教授」，應做出有道德高度、且不違反法令的決定。（范雲辦公室提供）

范雲上個月呼籲台大，切勿回聘「狼醫教授」，應做出有道德高度、且不違反法令的決定。（范雲辦公室提供）

2024/04/09 13:14

〔記者姚岳宏／台北報導〕台大醫院鄭姓名醫去年遭女業務指控下藥性侵，雖然提告不起訴，但另有4人出面提告性侵，台北地檢署持續調查，昨天指揮警方前往鄭的住處搜索，後將他帶回地檢署訊問，據悉鄭仍否認性侵，強調是醫院權力鬥爭下的迫害。

立委范雲去年3月召開記者會，指台大鄭姓名醫常藉了解商品名義，邀請藥廠、金融界的女業務員在居酒屋聚餐，有受害者出面控訴，和鄭男用餐時，上廁所回來喝了飲料就失去記憶，醒來時人已在汽車旅館，且衣衫不整，而鄭姓醫師就在身旁。

去年一月台北地檢署調查時，勘查女方醫檢報告，未查出其體內有藥物殘留反應，且女方指自己被撿屍，但監視器卻錄到她神智清楚，能自行走路，事發當晚回家後，她還傳LINE給對方報平安，提及「感謝老爹」等字句，認定鄭男涉案罪證不足，後將他不起訴。

由於仍陸續有4人提告性侵，台北地檢署持續調查，昨指揮北市警方前往鄭姓醫師住處搜索，鄭仍喊冤表示，是因沒選用藥廠產品及加入其推薦的投資項目，對方心生埋怨才指控他性侵，警詢後將鄭男送往台北地檢署偵辦。

台大醫院去年底停聘涉下藥性侵的鄭姓醫師，立委范雲上月又與3位檢舉人出面召開記者會，表示台大性騷擾防治委員會今年1月卻以「缺乏充分證據」為由，做出性騷擾不成立決議，並召開台大校教評會，討論該名醫師所提起的復聘案。

台大校方當時回應，此案其中1名檢舉人A女已於去年對涉案教師提出刑事告訴，經台北地檢署偵查後做成不起訴處分；A女不服並提起再議，經台灣高等檢察署發回後，由台北地檢署再偵查結果仍為不起訴處分；另2名檢舉人所提的檢舉案，經台大性騷擾防治委員會審議後，決議為不成立性騷擾。

針對台大的回應說詞，民進黨立委范雲當時表示遺憾，呼籲校方應做出有道德高度、且不違反法令的決定。

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