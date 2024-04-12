工人含安眠藥強吻昏迷女網友性侵 判7年4月、賠95萬

陳男口含安眠藥，涉嫌舌吻女網友後，趁她昏迷嘿咻，被高雄高分院判賠定讞。（情境照）

2024/04/12 07:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓工人約女網友外出遊玩途中，竟把安眠藥含在口腔後，強吻時伸舌頭進入她嘴巴，並趁其昏迷之際嘿咻，判處有期徒刑7年4月定讞，地院判賠45萬元，小茹不服上訴，高等法院高雄分院判陳再加賠50萬元並定讞。

判決書指出，陳男與被害人小茹（化名）在網路認識後，於2021年3月7日，開車到台南市載她前往高雄市阿蓮區超峰寺、旗山糖廠及五龍山濟公廟等處遊玩，途中他將安眠藥含在嘴巴，強吻時舌頭伸入小茹嘴巴。

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不久，小茹因藥效發作，產生眩暈、昏睡等副作用，陳男將她載往汽車旅館休息之際，涉嫌趁機猥褻、性侵。

當天下下2點多，陳男開車返回台南，小茹到家後發現有異，前往警局報案，再轉往醫院驗傷，並採集尿液送驗後，呈現陽性反應，確認遭下藥侵犯而提告，陳男則辯稱有性功能障礙，無法勃起，不可能性侵。

今年3月中旬，陳男被最高法院依妨害性自主罪，判處有期徒刑7年4月定讞。至於小茹附帶民事賠償部分，陳男未提出答辯聲明，也未提出言詞或書狀作何聲明或陳述。

地院判決陳男賠償45萬元，小茹不服上訴，高等法院高雄分院日前判決陳男再賠償50萬，總共95萬元定讞。

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