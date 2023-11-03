男子下藥性侵女同志！事後答應每月付2萬卻搞失聯 下場慘了

劉姓男子涉嫌對同志女性友人A女下藥性侵，法院依以藥劑強制性交罪判有期徒刑8年2月，可上訴。（情境照）

2023/11/03 08:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣劉姓男子2020年9月涉嫌對同志女性友人A女下藥性侵，A女發現後，劉男承諾願負擔A女含車貸每月共2萬元補償，請求原諒，但繳數期後就沒再付錢，避不見面，2021年7月A女向警方報案遭性侵；此案經檢方起訴，嘉義地方法院日前依以藥劑強制性交罪判劉男有期徒刑8年2月，可上訴。

劉男與46歲A女是朋友，2020年9月5日晚間一起在劉男住家客廳打電動，劉男疑將不明藥劑摻入啤酒，A女喝下後昏睡，劉男脫下A女衣物後性侵。A女隔天醒來，質問劉男，劉男坦承下藥性侵，向A女道歉，簽和解書，願負擔A女每月含汽車貸款共2萬元。但劉男後來繳不出來，A女質問後，劉男再寫自白書，並表示無法再付錢，也避不聯絡，A女因此事身心受創而提告。

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法院審理時，劉男坦承有在啤酒下藥，辯稱A女放衣服在他家，兩人是男女朋友，是為助興才買藥劑，但否認性侵，並主張和解書、自白書是遭A女脅迫簽立，A女稱若不簽，會叫很多人來，鬧到鄰居都知道，或叫兄弟來處理，他才害怕而簽名。

A女證稱，自己是同志，她與劉男像兄弟，自己因和前女友分手，劉男稱住處有個房間可放東西，才將前女友寄還的物品寄到劉男家中，也未在劉男家中過夜。

A女說，與劉男一起買一台PS4，當晚去他家打電動，劉男一直問她要不要喝酒，本來覺得很煩，不要喝，但劉男說只有這一杯，才喝下，後來很想睡覺，像被麻醉，有察覺到腳被趴開、遭性侵，也有聞到劉男很重的體味，並發現下半身裸露，下體很痛、出血。隔天醒來後，想趕快走，劉男不斷道歉要求原諒，並說是在臉書上買的藥物，願意負責車貸請求原諒，她才同意，後來寫的自白書也沒有強迫，並否認劉男所述脅迫內容。

法官認為，自白書有記載「直到A女願意和劉男在一起或原諒為止」，顯然A女與劉男並非男女朋友，而劉男對A女是否知悉下藥，供詞前後不一；而A女供詞則前後相符無矛盾，審理時數度哭泣，案發後有創傷反應，身體大出血，陸續前往診所看心理醫生，出現想輕生念頭，所述證詞應可採信。

審理時，劉男另稱A女向他借錢，還勒索他每天要購買500元遊戲點數、勒索240萬等；A女說，有向劉男借錢，是因後來情緒不佳，劉男建議去玩遊戲，才請他買遊戲點數，若劉男覺得需要還錢也可以，她只要求劉男照和解書每月付2萬元就好，後來劉男避不見面，且覺得周邊朋友出現流言蜚語，讓她很困擾，才決定報警。

法院認為，劉男為滿足性慾，下藥性侵A女，造成A女嚴重創傷，考量劉男已與A女達成調解，願意分期賠償150萬元，已先給付30萬元，經濟狀況尚可，判處有期徒刑8年2月。

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