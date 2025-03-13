黎智英案8月中結案陳詞 法官指示參考英澳紐勾結外國勢力案例

香港傳媒大亨黎智英被控違反香港「國安法」案，8月14日將結案陳詞；圖為黎智英2021年2月1日在香港終審法院出庭。（法新社資料照）

2025/03/13 11:29

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港傳媒大亨黎智英被控違反香港「國安法」案，法院延至8月14日結案陳詞，暫定為期8天。法官要求控方準備如英國、澳洲、紐西蘭等普通法（或稱英美法系、海洋法系）國家的勾結外國勢力罪案例，以供參考。

《香港商報》報導，黎智英與《蘋果日報》3間相關公司被控串謀勾結外國勢力案11日續審。控辯雙方已完成舉證，3名法官杜麗冰、李素蘭、李運騰與控辯雙方開庭討論有關結案陳詞所涉範疇。

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法官杜麗冰要求控方準備好如英國、澳洲、紐西蘭等普通法國家的國安案案例。控方確認他們在本案仍會依賴意圖煽惑暴力作為其控罪元素及檢控基礎。

法官李運騰提出，整理黎智英出庭自辯52日的證供，實屬一項艱鉅任務，或涉及近3000頁文件，詢問此艱鉅任務將由控方或辯方處理。

另外，《自由亞洲電台》報導，聯合國人權理事會周二（11日）起在瑞士日內瓦召開會議。多個國家及組織代表先後發言，包括黎智英國際律師團隊成員絲柏莉亞（Martha Spurrier）。聯合國特別報告員索爾在最後總結時，也重申支持釋放黎智英的立場：「我重申早前表達過的憂慮，有關中國的『國安法』和黎智英案。我期待與中國進行有建設性的合作，去改善其本國法律。」

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