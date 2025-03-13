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    雨彈轟炸全台！今起鋒面過境 週六晚起氣溫溜滑梯

    未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/03/13 11:32

    〔記者林志怡／台北報導〕今起受到鋒面通過影響，雨彈轟炸全台，中央氣象署提醒，週日前各地都會維持有短暫陣雨或雷雨的天氣，並有機會出現局部較大雨勢，氣溫也將逐漸下降，且隨著鋒面在週六晚間至週日通過台灣，受強烈大陸冷氣團影響，下週一至週三都將維持寒冷的天氣，北台灣氣溫恐只剩10度。

    中央氣象署預報員葉致均說明，今起鋒面接近台灣，各地逐漸轉為不穩定的天氣，且靠台灣海峽一側有強對流雲系發展，並有較明顯的閃電訊號，今早北台灣已有較大雨勢發生，且因雲量偏多，白天氣溫約24至25度，其他西半部地區也或多或少有降雨發生，但影響相對較小，白天氣溫仍可達28至30度。

    葉致均指出，接下來一直到週日前，鋒面都會在台灣上空徘徊，各地天氣相當不穩定，不過因為明天鋒面位置稍微北抬，降雨較集中在中部以北地區，若有雲系進入花東沿海陸地區域，也可能造成較大雨勢，中南部地區的降雨則會稍微趨緩。

    此外，葉致均說，這波鋒面預計在週六晚間至週日通過台灣，各地降雨再度趨於明顯，尤其中部以北、東半部地區要注意局部較大雨勢，鋒面後方的強烈大陸冷氣團也逐漸影響台灣各地，首當其衝的北台灣氣溫率先下降，週日白天氣溫僅16至18度，其他地區則落在22至25度左右。

    葉致鈞說，由於這波冷空氣性質偏乾，鋒面通過後，各地降雨就會明顯趨緩，週一僅東半部地區與各地山區有零星雨，週二雨區進一步縮小至花東地區，但各地氣溫將明顯下降，本波冷空氣最低溫預計落在下週一晚間至週二清晨，中部以北、宜蘭地區低溫僅10至12度，其他地區約13至15度，且清晨易有輻射冷卻作用影響，不排除部分地區氣溫更低，民眾務必做好保暖工作。

    未來一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

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