護理跨科支援惹議 衛福部長：不會讓醫護人員承受不必要的壓力

立法院社會福利及衛生環境委員會13日邀請衛福部長邱泰源（見圖）就「有關全國急重症醫療量能」進行專題報告，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2025/03/13 11:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部昨與台灣醫療工會聯合會召開定期協商，決議研擬「護理人員跨科支援指引」，希望促進必要時的專業支援，同時保障護理師不被隨意調動。不過台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳怒批，此舉是「出賣護理人員勞動權益」，要求撤回。對此，衛福部長邱泰源今（13日）回應，原本希望院方自行調配人力，但考量護理專業與病房特殊性，因此希望透過指引協助，並強調跨科調度不會讓護理人員承受不必要壓力。

邱泰源昨裁示推動「護理人員跨科支援指引」，醫療工會肯定此舉保障護理師免於隨意調動，認為雖有團體完全反對跨科支援，但在人力短缺下仍屬必要，並強調與照護司溝通2年未果，所幸部長果斷推動指引，為第一線人員提供保障。

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陳玉鳳則在社群平台上發文拒絕跨科支援指引，強調醫院沒有護理人力，就應該加薪增加聘請護理人員到醫院上班，而非同意讓醫院濫用權力，挖東牆補西牆，讓護理人員跨科支援，不法侵害護理人員的身心健康。

邱泰源上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，進行「有關全國急重症醫療量能」專題報告並備質詢。會前受訪時針對護理跨科支援指引，他說明，過去兩年來，衛福部與醫療工會定期進行會談，並感謝工會反映基層聲音，這對政策研擬非常重要。

對於有護理人員擔心跨科支援可能帶來壓力，邱泰源說，雖然醫院可靈活調配護理人力，但應尊重護理專業及各病房科別的需求，不會讓護理人員承受不必要的負擔，指引希望從基層角度出發，讓各科專業人員在必要時能夠相互支援，同時盡力保障護理人員的專業領域和工作負擔。

衛福部長邱泰源指出，希望透過「護理人員跨科支援指引」，促進必要時的專業支援，同時保障護理師不被隨意調動。 （記者邱芷柔攝）

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