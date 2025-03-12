重挫中共大外宣！美眾議院禁派送《中國日報》

英文《中國日報》是中國大外宣重要宣傳工具之一，美國聯邦眾議院11日宣布，禁止在國會山莊向各議員辦公室派送。（擷取自網路）

2025/03/12 12:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共黨媒英文版《中國日報》（China Daily）一向是中國大外宣的重要工具，而且在美國國會已派送了42年。不過，《華盛頓時報》報導，美國聯邦眾議院11日宣布，禁止國會山莊的唯一新聞代理商向各議員辦公室派送《中國日報》，這被視為中國大外宣工作的重大挫敗。

聯邦眾議院3個委員會的3名共和黨主席表示，英文版《中國日報》是中共的「宣傳品」，不適合自動分發給各議員辦公室，並指示「國家新聞」（National News）停止分送《中國日報》。該經銷商是負責向國會辦公室分發報紙的唯一機構，他們將《中國日報》夾在美國其他報紙裡一起分發。

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聯邦眾議院行政委員會主席史戴爾（Bryan Steil）和美中戰略競爭特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，「國家新聞」目前正在努力減少《中國日報》的分發量。兩位議員說：「我們採取行動直接阻止中共利用美國人民的眾議院進行宣傳的企圖。我們感謝『國家新聞』在這個重要問題上的迅速合作。」

共和黨新科聯邦眾議員哈馬德（Abe Hamadeh），2月5日提出的第一項法案就是禁止在聯邦眾議院散發中共控制的報紙，以阻止中共在美國國會施加影響力。哈馬德曾任美國陸軍情報官員和檢察官。

哈馬德在接受《大紀元時報》訪問表示，他在國會大廳分發的報紙中發現有《中國日報》。他說，這份報紙是「外國政府試圖影響美國政府最高層的宣傳」，這是不可接受的，在聯邦眾議院工作的許多年輕人如果看到《中國日報》，可能不知道該報是外國政府資助的，就會受到影響。

公開資料顯示，從1983年起，《中國日報》就免費分發給美國聯邦參眾議員辦公室。此外，過去十幾年來，中共通過《中國日報》花費了數百萬美元，以插頁形式在《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等美國主流媒體上做廣告，這些廣告被冠以《中國觀察》的名稱，裡面的內容看起來更像是記者的新聞報導，用以宣傳中國政府的政策以及美化中國和中共形象。

《華盛頓郵報》已在2019年停止接受來自《中國日報》的付費廣告。《紐約時報》則在2020年8月刪除了網站上所有《中國日報》刊登過的付費宣傳。英《每日電訊報》也終止了與《中國日報》的合作。

2020年初，時任美國國務卿龐皮歐把《中國日報》以及其他4家中共官媒列為「外國使團」，同年6月和10月再把另外11家中共官媒列入名單，以反擊中共在美國的宣傳。

龐皮歐2020年10月接受《美國之音》訪問指出：「我們對這些媒體可以在美國發表的內容沒有施加任何限制；我們只是想確保，美國人民、訊息的消費者，能夠區分自由媒體撰寫的新聞和中國共產黨自己發布的宣傳。」

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