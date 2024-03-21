體育老師下藥迷昏肌肉男 當洩慾玩偶「爆菊」6小時

自稱體育老師的楊姓男子在飲料中下藥迷昏健身男，當洩慾玩偶「爆菊」6小時。飲料示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/03/21 11:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕熱愛健身的「大壯」（化名）想要增加肌肉量，他上網結識自稱體育老師的楊姓男子，相約到楊男住處當面指導，沒想到楊男在飲料中偷偷下藥迷昏大壯，大壯昏迷6小時後醒來發現「菊花」很痛，楊男才坦承發生性行為，大壯報警提告，法官認為楊把大壯當成發洩性慾的玩偶，依強制性交罪判刑7年6月。

判決指出，2023年1月5日，大壯透過手機交友軟體結識楊男，兩人聊天時聊到健身話題，楊男自稱是體育老師，向大壯說「哥如果學校下課，沒有訓練的話，可以幫弟弟調整運動姿勢」，大壯回「不過我跟室友21：10左右要吃晚餐」、「還是現在可以去嗎，我可以運動個半小時，哈哈，不然就是去找哥聊天」，楊男見狀附和「可以阿，半個小時沒問題的，約8：30好嗎」。

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6日晚上9點，大壯到楊男住處練習健身，楊男指導他半小時後，看大壯滿身是汗，要他先去浴室沖洗再回去，當大壯洗完澡出來後，楊男端來一杯飲料，叫大壯喝下去，謊稱可以緩解肌肉酸痛，大壯喝了一口覺得很苦不想再喝，結果楊男自己喝了一大口，再用接吻方式把飲料灌到大壯嘴裡，大壯喝下去不到5分鐘，感覺身體發熱、渾身無力，最後失去意識。

隔天上午9點，大壯醒來，發現自己全身赤裸，楊男也裸著下半身躺在旁邊，大壯覺得「菊花」很痛，於是趕緊起身離開，事後他向楊男興師問罪，楊男也坦承跟他發生性行為，還說大壯自己也玩得很開心，但大壯自認酒量不錯，不可能喝一酒就醉倒完全無意識，懷疑遭楊男下藥性侵，於是報警提告。

高雄地院審理時，楊男否認性侵大壯，但坦承有在酒裡放安眠藥助興，法官勘驗楊男家的監視器畫面，發現大壯昏迷後，楊男竟多次對大壯做出「不同姿勢」性交行為長達6小時，根本把大壯當成發洩性慾的玩偶，由於相關事證明確，依以藥劑及對被害人為錄影犯強制性交罪判徒刑7年6月，可上訴。

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