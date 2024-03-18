約女網友出遊下藥性侵 辯稱性無能被打臉、判7年4月

陳姓下藥性侵女子，被高雄高分院判刑後，不服上訴被駁回，檢方將通知他到案執行。（情境照）

2024/03/18 07:12

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子約女性友人開車出遊，途中讓她服用安眠藥昏睡後，涉嫌載往摩鐵性侵，被高等法院高雄分院依以藥劑犯強制性交罪，判處有期徒刑7年4月，不服上訴被駁回，檢方將通知他到案執行。

判決書指出，陳男與被害人小真（化名）在網路認識後，2021年3月7日開車到台南市載她前往高雄市阿蓮區超峰寺、旗山糖廠及五龍山濟公廟（即鳳山寺）等處。

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旅遊途中，陳男涉嫌趁機讓小真服用含有非苯二氮平類（Zolpidem，又稱佐沛眠）成分的使蒂諾斯（Stilnox）安眠鎮靜劑藥物，產生眩暈、昏睡等副作用後，在中午12點多駛抵汽車旅館休息之際，涉嫌猥褻、性侵小真。

下午2點多，陳男開車離開旅館回台南，小真到家後發現有異，前往警局報案，再轉往醫院驗傷，並採集尿液送驗後，結果呈現陽性反應，確認遭下藥侵犯後，訴請偵辦。

陳男辯稱，開車途中小真說睡不好，跟他要2顆安眠藥並服用，至旗山糖廠時，她說頭暈，那邊有汽車旅館，就載她前往。並說自己有性功能障礙，無法勃起，不可能性侵。

高雄高分院開庭調查後，認為陳嫌所辯不足採，依妨害性自主罪，判處有期徒刑7年4月，他不服上訴被駁回，即將入監服刑。

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