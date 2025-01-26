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    寒流發威！一路急凍到年初一 北部1500公尺高山可望迎瑞雪

    春節連假天氣狀況。（氣象署提供）

    春節連假天氣狀況。（氣象署提供）

    2025/01/26 17:45

    〔記者吳亮儀／台北報導〕入冬第一波寒流開始發威！中央氣象署預報，今天（26日）晚間起溫度會驟降，台南以北低溫僅11度，明天（27日）小年夜會更冷，且基隆北海岸和北部山區有短暫雨、並有局部較大雨勢發生機率。另外，北部1500以上高山有降雪的可能，其它地方3000公尺以上高山也有可能降雪。

    氣象署預報員林定宜表示，今天下午起有雨會持續到明天白天，且明天清晨會更冷，中部以北和東北部持續10度以下低溫，且基隆北海岸及北部山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。

    「不過白天起雨勢會漸漸小，轉為乾冷的天氣」，林定宜說，明天轉為乾冷仍非常寒冷，日夜溫差也很大，且風勢強、海域風浪大；他也指出，今天晚間到明天上半天，3000公尺以上高山有機率降雪，北部和東北部只要1500公尺以上山上就有可能下雪。

    林定宜指出，這波寒流會持續到29日初一清晨，這段期間中部以北地區和東北部低溫約7、8度，沿海和空曠地區會再更低，但幸好除夕和初一（28日、29日）各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

    「初一白天起寒流會逐漸減弱，初二持續回溫」，林定宜說，不過受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴的天氣。

    另一波鋒面會在31日大年初三接近，水氣又會變多；2月1日大年初四受到鋒面通過及東北季風增強，北部，東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。初五（2月2日）持續受到東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。

    氣象署也提醒，31日到2月1日清晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意；後期冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性。

    今晚到明天低溫區域。（氣象署提供）

    今晚到明天低溫區域。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    定量降雨趨勢圖。（氣象署提供）

    定量降雨趨勢圖。（氣象署提供）

    風浪預測。（氣象署提供）

    風浪預測。（氣象署提供）

    未來天氣提醒。（氣象署提供）

    未來天氣提醒。（氣象署提供）

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