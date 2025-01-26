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    首頁　>　生活

    林酒店疑食物中毒 中市府勒令供膳製備場所停業、1/28前改善

    台中市食品藥物安全處稽查發現，有迴風口積垢、食材容器未離地放置等不符合食品良好衛生規範（GHP）準則的缺失，（中市食安處提供）

    台中市食品藥物安全處稽查發現，有迴風口積垢、食材容器未離地放置等不符合食品良好衛生規範（GHP）準則的缺失，（中市食安處提供）

    2025/01/26 17:31

    〔記者張瑞楨／台中報導〕新竹一家房屋仲介公司70多人，本月（1月）24日晚間至台中市西屯五星級的林酒店用餐，其中14人疑似集體食物中毒，昨天（25日）晚間陸續出院，台中市食品藥物安全處指出，病患均已出院，目前無新增個案，該處共抽驗食材及環境等檢體8件送檢（食品2件、環境6件），並責令業者的供膳製備場所暫停作業，後續經食安處複查合格後才能恢復作業。

    食安處指出，稽查共抽驗食材及環境等檢體8件送檢中，另外，該飯店作業區天花板及迴風口積垢、食材容器未離地放置等不符合食品良好衛生規範（GHP）準則的缺失，已命業者於本月（1月）28日前限期改善完成。

    食安處表示，近一年來，到這家飯店內各餐廳及廚房作業區分別稽查共12次，針對病媒防治、作業區環境衛生等加強查核，複查均已合乎規定；抽驗食材檢驗11項也都合格，食安處持續將該飯店業者納入風險業者管理，並加強無預警稽查及抽驗把關，維護市民食安與健康。

    台中市食品藥物安全處稽查發現數項不符合食品良好衛生規範（GHP）準則的缺失，已令28日前限期改善。（中市食安處提供）

    台中市食品藥物安全處稽查發現數項不符合食品良好衛生規範（GHP）準則的缺失，已令28日前限期改善。（中市食安處提供）

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