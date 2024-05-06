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富豪淫媒「邪惡黑皮書」拍賣 逾200未曝光名流挫咧等

美國已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的「黑皮書」將拍賣。（路透檔案照）

美國已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的「黑皮書」將拍賣。（路透檔案照）

2024/05/06 07:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆出曾性侵多名少女，媒介賣淫服務全球政商名流好友，據傳他用來記錄聯絡資料的「黑皮書」將在一場秘密拍派會上出售，由於聯絡簿中點名近400人，多達221人不曾曝光，這宗性醜聞案牽連廣泛，令涉入其中者人人自危。

綜合外媒報導，總部位於馬里蘭州以出售歷史信件和文件而聞名的亞歷山大歷史拍賣公司，日前向媒體透露，將於 5 月 15 日至 6 月 15 日期間在該公司拍賣網站上接受對該文物的密封投標。如果這本書沒有達到滿意的價格，它將於七月中旬公開拍賣。

拍賣行發佈的新聞稿稱，愛潑斯坦的這本「黑皮書」於 1990 年代中期在紐約市第五大道的人行道上被發現，後來賣給了東北部的一個團體，這本64頁的記事本經法醫與文件專家檢驗，確認為愛潑斯坦所有，使用於1995年至2000年間。

該書為難以仿造的影印與裝訂方式保存，內容有 386 個項目，每項都包含聯絡人的姓名、地址和電話號碼。該書還包含暗示這名富商淫魔從事非法活動。

拍賣公司透露，「黑皮書」的售價可能高達100萬美元（約新臺幣3230萬元），甚至更高。該公司強調，書中出現的人名並不代表與愛潑斯坦的犯罪活動有關。

據外媒先前報導，愛潑斯坦過去是避險基金經理人，他與政商名流私交甚篤，但多名女性出面指控，愛潑斯坦生前強迫她們在他的私人島嶼，以及他在紐約、佛羅里達和新墨西哥州的住處，為他和他的賓客提供性服務，愛潑斯坦也被控性虐待了數十名未成年女孩。

愛潑斯坦2008年曾就勸誘未成年少女賣淫認罪，2019年被依販運未成年人賣淫罪遭聯邦起訴後，於候審期間在獄中輕生，過世時66歲，他的前女友、美國名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）因協助犯案，已判20年有期徒刑。

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