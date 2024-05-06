「胖貓事件」登中國熱搜第一！矢板明夫分析內幕：中國特色

許多中國民眾追悼胖貓。（圖擷取自微博）

2024/05/06 07:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國網路最熱門的話題，就是一名網紅「胖貓」（劉傑）被27歲女友「榨乾」，最後因女友要求分手，胖貓選擇輕生。此事在中國引發巨大關注，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，看到這條新聞被熱炒，覺得不可思議，他也分析，這件事其實反映出「中國特色」。

矢板明夫發文表示，中國一名21歲、暱稱「胖貓」的湖南男子，在網上認識比他年長6歲的重慶女性，交往2年多，相當於200多萬台幣的財產被騙光，女方提出分手後，他將僅剩的760元人民幣，買了一束花送給對方，說是為了紀念兩個人認識760天，然後輕生。

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矢板明夫提到，看到這條新聞被熱炒，覺得有點不可思議，騙婚這種事各國都有，當然值得關注，也需要敲響警鐘，但這事卻成為全中國最熱門的話題，大家都知道，中國的網路話題是由政府在控制的，不禁讓人覺得有人為炒作之嫌。

他分析，胖貓4月11日輕生，但5月以後此事才在中國網路上登熱搜第一，恰巧5月1日凌晨，中國廣東省梅龍高速公路發生大面積坍塌，造成48死30傷慘劇。按道理說，高速公路坍塌是重大公共安全事件，如發生在日本，一定會有很多官員丟烏紗帽、弄不好首相都要辭職。不得不讓人懷疑，「胖貓事件」是為了掩蓋高速公路坍塌事件而被炒熱起來。

矢板明夫也提到，「胖貓事件」還帶出了一個案外案。因為胖貓生前為了資助女友開花店而省吃儉用2年，每天只敢點10元人民幣外賣，故網民為「胖貓」叫外賣到他輕生處悼念他。沒想到發現，外賣送的很多是空餐盒與只裝有清水的杯子。經調查，是外賣商家想到這些餐飲會被拋入長江祭奠胖貓，所以故意「漏」裝食物，現已查出至少有5家餐飲品牌有問題，引起網友們強烈不滿。

他表示，騙婚事件在全世界經常發生。但這麼多餐飲店集體欺騙顧客，應該在別的國家不會發生。這也反映了「中國特色」。

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中國民眾在橋邊放鮮花追悼胖貓。（圖擷取自微博）

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