為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「胖貓事件」登中國熱搜第一！矢板明夫分析內幕：中國特色

許多中國民眾追悼胖貓。（圖擷取自微博）

許多中國民眾追悼胖貓。（圖擷取自微博）

2024/05/06 07:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國網路最熱門的話題，就是一名網紅「胖貓」（劉傑）被27歲女友「榨乾」，最後因女友要求分手，胖貓選擇輕生。此事在中國引發巨大關注，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，看到這條新聞被熱炒，覺得不可思議，他也分析，這件事其實反映出「中國特色」。

矢板明夫發文表示，中國一名21歲、暱稱「胖貓」的湖南男子，在網上認識比他年長6歲的重慶女性，交往2年多，相當於200多萬台幣的財產被騙光，女方提出分手後，他將僅剩的760元人民幣，買了一束花送給對方，說是為了紀念兩個人認識760天，然後輕生。

矢板明夫提到，看到這條新聞被熱炒，覺得有點不可思議，騙婚這種事各國都有，當然值得關注，也需要敲響警鐘，但這事卻成為全中國最熱門的話題，大家都知道，中國的網路話題是由政府在控制的，不禁讓人覺得有人為炒作之嫌。

他分析，胖貓4月11日輕生，但5月以後此事才在中國網路上登熱搜第一，恰巧5月1日凌晨，中國廣東省梅龍高速公路發生大面積坍塌，造成48死30傷慘劇。按道理說，高速公路坍塌是重大公共安全事件，如發生在日本，一定會有很多官員丟烏紗帽、弄不好首相都要辭職。不得不讓人懷疑，「胖貓事件」是為了掩蓋高速公路坍塌事件而被炒熱起來。

矢板明夫也提到，「胖貓事件」還帶出了一個案外案。因為胖貓生前為了資助女友開花店而省吃儉用2年，每天只敢點10元人民幣外賣，故網民為「胖貓」叫外賣到他輕生處悼念他。沒想到發現，外賣送的很多是空餐盒與只裝有清水的杯子。經調查，是外賣商家想到這些餐飲會被拋入長江祭奠胖貓，所以故意「漏」裝食物，現已查出至少有5家餐飲品牌有問題，引起網友們強烈不滿。

他表示，騙婚事件在全世界經常發生。但這麼多餐飲店集體欺騙顧客，應該在別的國家不會發生。這也反映了「中國特色」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

中國民眾在橋邊放鮮花追悼胖貓。（圖擷取自微博）

中國民眾在橋邊放鮮花追悼胖貓。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台積電老被列「中企」？矢板明夫：應付小粉紅兼顧面子
2024/03/18 06:50

台積電老被列「中企」？矢板明夫：應付小粉紅兼顧面子
矮化台灣想討中國歡心？ 矢板明夫建議國民黨「改這名」就對了！
2024/05/02 00:41

矮化台灣想討中國歡心？ 矢板明夫建議國民黨「改這名」就對了！

約3分鐘價值翻漲 新左營買近台積電計畫
《周處除三害》為何在中國爆紅？ 矢板明夫：中國人生活壓抑
2024/03/11 00:41

《周處除三害》為何在中國爆紅？ 矢板明夫：中國人生活壓抑
習近平二會馬英九竟「長高」！ 矢板明夫：想起當年金正恩
2024/04/18 06:33

習近平二會馬英九竟「長高」！ 矢板明夫：想起當年金正恩

許富凱秀浪漫 送媽CITIZEN賞櫻錶心意
連「學術界戰狼」都被消失 矢板明夫：到底有誰可以安全回中國？
2024/03/20 00:20

連「學術界戰狼」都被消失 矢板明夫：到底有誰可以安全回中國？
富察被中國拘捕滿1年 沈伯洋：我們都有機會是下一個！
2024/03/21 19:40

富察被中國拘捕滿1年 沈伯洋：我們都有機會是下一個！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播