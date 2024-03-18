台積電屢被列「中企」 矢板明夫曝2原因：習近平開倒車沒面子

近年常見中媒和小粉紅將台積電放進中國企業排行榜。（路透）

2024/03/18 00:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國宣稱台灣為其「神聖不可分割一部分」，甚至將我國「護國神山」台積電當作「中國企業」放在相關排行榜上，早已不是新鮮事。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫17日有感而發聊到此事，分析中國媒體為何這麼做，除了是怕小粉紅高舉愛國主義找麻煩，另一個原因就是為了在習近平倒行逆施的情況下「充門面」。

矢板明夫17日晚間在臉書發文表示，最近聽到身邊的朋友說，現在中國有很多的年輕人都認為「中國最大的企業」是台積電，上網查了一下，發現幾年前開始就有不少中媒會把台積電放進中國企業的排行榜，並搭配中共的五星紅旗，讓他看了十分無語，「記得我在中國當記者的時候，中國媒體的做法還比較含蓄。比如說，在台積電的國籍欄上寫上『中國台灣』，旁邊的國旗欄放上台灣參加奧運會時的『五環旗』或者中華航空的『梅花』等等。雖然很多台灣人看了仍會感到不舒服，但至少和中國國內的企業有所區別。」。

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他分析，「我想現在中國媒體會這麼做，應該有以下2個原因。首先，近幾年中國國內的民族主義情緒高漲。在涉外、涉台問題上找事的小粉紅越來越多。這些媒體人怕被扣上『支持台獨』的帽子，所以『寧左勿右』，寧可不顧現實，也怕被小粉紅挑毛病。」

另外，矢板明夫說，「在胡錦濤時代，中國的幾大國有企業，包括中國工商銀行、中石油的市值，在全世界企業排名裡都名列前茅，中國人都覺得很有面子。但是這幾年，習近平的種種倒行逆施，已經使中國經濟嚴重縮水，加上人民幣貶值，中國的企業不僅在全世界，即使在亞洲的排名，也嚴重下滑。很多中媒為了面子，不得不把台積電『借來』排在各種世界大企業的排行榜之中，來充門面。」

最後矢板明夫直言，「台積電現在已經是全世界知名的企業了。只要是有一些常識的人，都會知道台積電是台灣的企業。中國的媒體這種顛倒是非的做法，只會在國際上貽笑大方、招來大家的鄙視。」

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