美澳衝浪客在墨西哥失蹤 警方在井中尋獲屍體

來自美國與澳洲的3名衝浪客4月底前往墨西哥後離奇失蹤，墨西哥警方3日在一口水井中發現3具屍體，很有可能就是失蹤的3名衝浪客。（路透）

2024/05/05 12:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國與澳洲的3名衝浪客4月底前往墨西哥下加利福尼亞州的衝浪勝地恩森那達（Ensenada），沒想到卻離奇失蹤，墨西哥警方3日在一口水井中發現3具屍體，很有可能就是失蹤的3名衝浪客，目前正在鑑定死者身分。

綜合外媒報導，33歲的澳洲籍男子羅賓森（Callum Robinson）與30歲的弟弟傑克（Jake Robinson）、30歲美籍男子羅德（Jack Carter Rhoad）前往墨西哥恩森那達衝浪度假，沒想到3人卻在4月27日失蹤。3人失蹤數天後，在美國聯邦調查局（FBI）的協助下展開搜查。而墨西哥警方經過連日調查後，在恩森那達附近的聖托馬斯鎮（Santo Tomás）一處水井之中發現3具屍體。

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下加利福尼亞州檢察官安卓拉德（Maria Elena Andrade）指出，3具屍體在15公尺深的井中被發現，且嚴重腐爛，但屍體的部份特徵與失蹤3人符合，很有可能就是羅德和澳洲的羅賓森兄弟。此外，墨西哥警方先前曾發現一頂廢棄帳篷、一輛燒毀的白色皮卡車，以及一支和失蹤者有關的手機，而在發現3具屍體的水井中還有另一具男性屍體，但存在時間與3具屍體更久，研判與此案無關。

墨西哥警方表示，初步研判案情是衝浪客被挾持後遭殺害棄屍，目前墨國當局正在鑑定3具屍體的具體身分為何，並已逮捕3名嫌犯，此案仍在持續調查中。

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