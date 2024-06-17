李登輝生前給台灣最後禮物！農業部公告核准源興牛新品種登記

農業部今（17日）公告核准源興牛新品種登記，這是台灣第1個由民間發現並取得官方核准新品種登記的牛隻品種。（資料照）

2024/06/17 15:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕前總統李登輝生前一直想要建立台灣肉牛產業，他在陽明山找到日治時期自日本引進台灣的和牛後代，並命名為「源興牛」，並送當時為農委會的農業部，希望可取得新品種登記，歷經4年努力，農業部今（17日）公告核准源興牛新品種登記，這是台灣第1個由民間發現並取得官方核准新品種登記的牛隻品種。

本身就是農業專家的李登輝，不僅一手規畫台灣的養豬產業，生前念茲在茲就是希望台灣也能建立自己的肉牛產業，李登輝基金會於2016年買下放牧於陽明山擎天崗的19頭牛（8公11母），這批牛被認為是日本時期台灣總督府自日本引進的役用牛隻，之後牛群在陽明山放養，並且在沒有和外來牛隻雜交下，形成遺傳上與其他牛種有顯著差異的獨立族群。

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這些牛隻移至花蓮縣鳳林鎮的兆豐農場飼養，李登輝生前多次親自赴農場看望牛隻，並以其在台北三芝的故居「源興居」命名，並成立源興居生技公司，準備繁殖並推廣用於肉牛市場。

李登輝基金會於2020年6月時就送件，希望可讓源興牛取得新品種登記，農業部今公告源興牛取的新品種登記，若3個月內沒有異議，源興牛就正式取得新品種登記。

畜試所副所長程梅萍表示，台灣目前的肉牛品種多為外來引進的安格斯牛、布拉曼牛和本土的黃牛或水牛雜交而成，源興牛經過分析後顯示，源興牛族群和西方牛種在遺傳上的距離較遠，和日本和牛距離較近，經過主成分分析等結果，源興牛和日本和牛仍有顯著差異，可視為自成一群的獨立族群。

農業部畜牧司代理司長江文全進一步說明，品種登記有點像是血統證明，取得新品種登記後，依「畜牧法」規定，種牛場就可以商業繁殖，並且因為已經確定品種，所繁殖的牛隻可有血統登記，並追溯系譜，透過品種的認定，消費者可更快掌握相關牛肉的肉質口感與特性等，將有望成為推廣國產牛的利基。

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