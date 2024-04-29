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墨西哥公路巴士翻覆重大車禍 釀18死32傷

根據墨西哥民防單位指出，當地時間28日上午，一輛載滿乘客的巴士在前往基督教聖地查爾馬（Chalma）的途中，突然在公路上翻覆，造成18人死亡、32人受傷。（歐新社）

根據墨西哥民防單位指出，當地時間28日上午，一輛載滿乘客的巴士在前往基督教聖地查爾馬（Chalma）的途中，突然在公路上翻覆，造成18人死亡、32人受傷。（歐新社）

2024/04/29 19:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）郊區發生一起重大車禍，根據墨西哥民防單位指出，當地時間28日上午，一輛載滿乘客的巴士在前往基督教聖地查爾馬（Chalma）的途中，突然在公路上翻覆，造成18人死亡、32人受傷，確切事故原因仍待調查釐清。

綜合外媒報導，這起事故發生在28日上午，事發地點則在墨西哥州（State of Mexico）南部的馬林納科（Malinalco），當地一條名為卡普林-查爾馬高速公路（Capulin-Chalma highway），一輛巴士在行經山區路段時，疑似因超速導致翻車。

報導指出，發生翻覆意外的巴士，先是從墨西哥瓜納華托州（State of Guanajuato）的聖路易斯德拉巴斯（San Luis de la Paz）出發，預計前往位在墨西哥市南方的查爾馬聖地，巴士上的乘客大多是朝聖者。

根據現場畫面顯示，巴士整個側翻橫躺路面，地面上還留下長長的煞車痕，以及散落脫落的輪胎。事發後，當地州警已介入處理，醫療單位事發後也趕到現場，將傷者送醫；另據墨西哥州官員指出，有14名乘客當場死亡，另有4人送醫後不治。

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