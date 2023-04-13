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    哥倫比亞高速公路「河馬」被撞死！已故毒梟引進繁殖暴增

    已故大毒梟巴勃羅·艾斯科巴生前於哥倫比亞建造了1座豪華莊園，並非法引進、飼養河馬。資料照。（美聯社）

    已故大毒梟巴勃羅·艾斯科巴生前於哥倫比亞建造了1座豪華莊園，並非法引進、飼養河馬。資料照。（美聯社）

    2023/04/13 13:11

    〔即時新聞／綜合報導〕Netflix知名影集《毒梟》主角原型、已故販毒集團領導人巴勃羅·艾斯科巴（Pablo Escobar），生前於哥倫比亞建造了1座豪華莊園，並非法引進、飼養「河馬」。哥倫比亞環保部門週三（12日）證實，1隻河馬與1輛休旅車在莊園周遭的高速公路上發生車禍，河馬不幸死亡。

    據《美聯社》報導，哥倫比亞警方週三表示，該國高速公路鄰近納普勒斯莊園（Hacienda Nápoles）路段，週二（11日）發生汽車衝撞河馬事故，車內人員均沒有受傷；環保部門則表示，河馬已當場死亡，現被帶離現場進行分析。

    當地環保組織的生物學家洛佩斯（David Echeverri López）強調，這正是河馬造成的諸多問題之一，「河馬經常穿越車流量大的高速公路，對民眾而言相當危險。更重要的是河馬難以預測，牠們隨時可能攻擊人類」。

    1980年代，正值大毒梟艾斯科巴的聲勢頂峰，納普勒斯莊園剛剛落成，一群河馬被運往莊園中的私人動物園。1993年艾斯科巴去世後，莊園缺乏管理，附近居民早已習慣了在市區恣意漫步的河馬。

    河馬快速擴散至附近流域，數量已超過100隻，且河馬在哥倫比亞沒有天敵，已被公告為可能擾亂生態系統的「外來入侵物種」。週二傍晚發生的事故顯示，重達2噸的河馬已對社會安全造成極大風險。

    哥倫比亞環保部門此前提議將至少70隻河馬，送往印度或墨西哥，以控制其數量。科學家曾警告河馬的糞便可能改變河流水質，破壞海牛和水豚的棲息地。

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