毒梟偷養河馬成「遺毒」！生生不息生超多 哥倫比亞：移民送走

哥倫比亞計畫將國內至少70隻河馬轉送到印度和墨西哥。（美聯社）

2023/03/04 09:15

首次上稿 03-03 23:39

更新時間 03-04 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家哥倫比亞外來種「河馬」數量過於龐大，影響生態平衡，計畫將其中至少70隻轉送到印度和墨西哥。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》報導，這些河馬的由來，要追溯到Netflix拍成影集的已故毒梟艾斯可巴（Pablo Escobar），他在1980年代非法引進4隻河馬到哥倫比亞的私人莊園，後來他槍戰中被警方擊斃，莊園廢棄，結果讓4隻河馬「祖先」在良好生活環境「生生不息」，創造出一大堆後代。

不過，哥倫比亞去年將河馬視為有害外來種，科學家警告，河馬沒有天敵，數量無法適當控制，潛在生態問題包含河馬群糞便會改變河水的成分，還有影響海牛和水豚的棲息地。

據哥倫比亞環保部門估計，光是北部安蒂奧基亞省（Antioquia）就有約130隻河馬，在8年內可能增到400隻。環保部門主任Lina Marcela de los Ríos Morales說，「以食物引誘河馬進入大鐵籠，送到附近國際機場運往印度、墨西哥，那裡有適當的保護區跟動物園。」

環保部門主任解釋，讓河馬「移民」有助於控制生態平衡，也是比較人道的作法。據悉，還有厄瓜多、菲律賓跟波札那等國家願意收這些「移民」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法