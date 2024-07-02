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國會擴權法案暫時處分 憲法法庭定7/10下午開庭行準備程序

國會擴權法案暫時處分，憲法法庭定7月10日下午開庭行準備程序。（記者楊國文攝）

國會擴權法案暫時處分，憲法法庭定7月10日下午開庭行準備程序。（記者楊國文攝）

2024/07/02 22:34

〔記者楊國文／台北報導〕立法院三讀通過國會擴權法案，日前並已公布生效，包括上週的民進黨團51位立委、行政院、總統賴清德，以及昨日監察院均聲請釋憲和暫時處分，司法院今晚指出，就民進黨等3個憲政機關聲請暫時處分案，憲法法庭定於本月10日下午召開準備程序，聽取總統賴清德等聲請人及指定機關立法院陳述意見；法界指出，有可能近期做出暫時處分的裁定。

司法院指出，包括立法委員柯建銘等51人、行政院及總統賴清德，針對近日增訂（修正）公布的立法院職權行使法、刑法的相關條文，分別提出法規範憲法審查及聲請暫時處分，憲法法庭審酌後，就聲請暫時處分部分，依憲法訴訟法第43條第2項及憲法法庭審理規則第53條規定，定於7月10日下午2時行準備程序，聽取上開聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。

另外，監察院本月1日提出的聲請釋憲和暫時處分案，憲法法庭已完成分案，由承辦大法官及其所屬審查庭持續處理中。日前，民進黨立法委員柯建銘等51人的聲請案，已獲憲法法庭正式受理，至於行政院及總統賴清德的聲請案，正由相關承辦大法官、審查庭處理中。

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