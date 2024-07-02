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台中男大生騎車與救護車相撞不治 救護車違規鳴笛閃燈挨罰6萬

男大生機車嚴重損壞，救護車右前方也毀損。（民眾提供）

男大生機車嚴重損壞，救護車右前方也毀損。（民眾提供）

2024/07/02 19:07

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逆轉！台中男大生疑酒駕被救護車撞死 法醫抽眼球液複驗還清白

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今年3月間，有男大生騎車與救護車發生事故，男大生不幸身亡，台中市衛生局調查，該民間救護車是接送「醫院處置完畢的民眾返家」，認定不屬緊急勤務，不得鳴笛及閃燈，因違反緊急救護規定，開罰救護車公司6萬元。

該起車禍意外發生在今年今年3月19日晚上，男大生騎車與民間救護車發生車禍事件，男大生騎車煞車不及撞上闖紅燈的救護車，頭部重傷，送醫不治，民間救護車駕駛被依過失致死罪嫌送辦，事後傳出當時救護車並非載送患者趕往醫院救命，卻「鳴笛、闖紅燈」，疑執勤不符規定。

台中市衛生局指出，事發接獲案件後，即啟動行政程序調查，經查後確認該輛民間救護車是接送醫院處置完畢之民眾返家，「未屬緊急勤務範圍」，依法不得使用警鳴器及閃光燈，因已違反緊急醫療救護法，將處該救護車公司6萬元。

衛生局指出，將持續輔導所屬救護車機構，執行救護勤務時，應合於緊急勤務下方使用警鳴器及紅色閃光燈，並應特別注意，行經路口應減速、注意左右來車及施打方向燈等交通安全，以保障司機、病患與用路人安全。

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