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逆轉！台中男大生疑酒駕被救護車撞死 法醫抽眼球液複驗還清白

監視器拍攝到施姓大學生騎機車（車頭旁），與救護車相撞的一瞬間。（警方提供）

監視器拍攝到施姓大學生騎機車（車頭旁），與救護車相撞的一瞬間。（警方提供）

2024/07/02 19:56

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台中男大生騎車與救護車相撞不治 救護車違規鳴笛閃燈挨罰6萬

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市施姓男大生，3月19日晚間騎機車與救護車相撞死亡，醫院抽血檢驗酒精濃度，換算呼氣值逾0.5毫克，是公共危險罪數值的2倍，家屬卻質疑說，施生剛下課，不可能喝酒，台中地檢署法醫抽取眼球液複驗，酒精值竟是零（無喝酒），中檢強調，原先驗出頗高濃度酒精，可能是急救時施打藥物，或遺體發酵等原因導致誤差，至於救護車司機是否會被起訴過失致死？檢方尚偵查中。

此案發生過程很短，現場的監視器畫面顯示，63歲黃男駕駛的救護車，當時載送醫院治療後的患者，返回北屯區住處，此任務雖無急迫性，但救護車仍一路鳴警報器，開啟警示燈，途經崇德路一段與太原路的路口（往漢口路方向直行），與年僅22歲，就讀中市某國立大學進修部的施姓大學生（沿著太原路往永興街方向直行）相撞。

施生頭部重創，經送中國醫藥大學附設醫院急診室急救，由醫院宣告不治死亡，抽血檢驗酒精，換算成呼氣數值高達0.54毫克，濃度頗高，是公共危險法辦標準0.25毫克的逾2倍。

不過，家屬卻質疑說，施生剛下課僅約20分鐘就車禍，不可能喝酒，更不可能酒駕，台中地檢署檢察官採納法醫的建議，抽眼球液化驗，酒精濃度是0，也就是施生沒酒駕。

台中地檢署指出，法醫認為抽取眼球液檢驗最準確，至於為何兩次檢驗的結果南轅北轍？中檢認為，有可能是急救施打藥物，或遺體發酵等因素，這些都會導致檢驗酒精值有誤差。

施姓大學生騎機車與救護車相撞死亡，抽血檢驗酒精濃度0.54毫克，抽眼球液卻是0，沒有喝酒。（警方提供）

施姓大學生騎機車與救護車相撞死亡，抽血檢驗酒精濃度0.54毫克，抽眼球液卻是0，沒有喝酒。（警方提供）

施姓大學生騎機車與救護車相撞死亡，抽血檢驗酒精濃度0.54毫克，抽眼球液卻是0，沒有喝酒。（警方提供）

施姓大學生騎機車與救護車相撞死亡，抽血檢驗酒精濃度0.54毫克，抽眼球液卻是0，沒有喝酒。（警方提供）

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