巴格達迪遭突擊畫面曝光！ 美軍警告IS恐報復式反擊

2019-10-31 09:43:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普27日高調宣布伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)遭美軍擊殺,美國國防部30日公布最新的解密影像和照片,向外界展示美軍殲滅巴格達迪的行動,證實巴格達迪的屍體已經海葬,並警告伊斯蘭國可能報復式反擊。

綜合媒體報導,美軍中央司令部(CENTCOM)司令麥肯錫(Frank McKenzie)30日召開記者會,麥肯錫表示,這項行動規劃已久,25日向五角大廈高層進行簡報,並在總統川普的批准下執行。巴格達迪的藏身之處位於敘利亞北部伊德利布省(Idlib),在突襲行動過後,巴格達迪的住處被夷為平地,像是一個佈滿大坑洞的停車場。麥肯錫說,伊斯蘭國可能會企圖進行某種報復性襲擊,「我們懷疑他們會嘗試某種形式的報復攻擊,我們為此做好了準備。」

報導提到,美軍對巴格達迪進行長達2小時的突擊,在逼近巴格達迪住處時,美軍F-15戰鬥機和MQ-9收割者無人機發動空襲,遭到地面兩處武裝分子反擊,但麥肯錫認為這些人不是伊斯蘭國的成員。美軍逮到巴格達迪後,將他放置在建築物的一隧道內,但巴格達迪隨後引爆在身上的炸彈,同時導致2名12歲以下的孩童死亡。

麥肯錫強調,巴格達迪自殺後,美軍進行DNA比對,證實了巴格達迪的身分,巴格達迪死後24時內,美軍根據武裝衝突法以海葬形式處理巴格達迪的遺體。麥肯錫也說,他無法證實巴格達迪在生命最後一刻是否像川普所說的「尖叫痛哭」。

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w

"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria" - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS