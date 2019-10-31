巴格達迪遭突擊畫面曝光！ 美軍警告IS恐報復式反擊

2019-10-31 09:43:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普27日高調宣布伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）遭美軍擊殺，美國國防部30日公布最新的解密影像和照片，向外界展示美軍殲滅巴格達迪的行動，證實巴格達迪的屍體已經海葬，並警告伊斯蘭國可能報復式反擊。

綜合媒體報導，美軍中央司令部（CENTCOM）司令麥肯錫（Frank McKenzie）30日召開記者會，麥肯錫表示，這項行動規劃已久，25日向五角大廈高層進行簡報，並在總統川普的批准下執行。巴格達迪的藏身之處位於敘利亞北部伊德利布省（Idlib），在突襲行動過後，巴格達迪的住處被夷為平地，像是一個佈滿大坑洞的停車場。麥肯錫說，伊斯蘭國可能會企圖進行某種報復性襲擊，「我們懷疑他們會嘗試某種形式的報復攻擊，我們為此做好了準備。」

報導提到，美軍對巴格達迪進行長達2小時的突擊，在逼近巴格達迪住處時，美軍F-15戰鬥機和MQ-9收割者無人機發動空襲，遭到地面兩處武裝分子反擊，但麥肯錫認為這些人不是伊斯蘭國的成員。美軍逮到巴格達迪後，將他放置在建築物的一隧道內，但巴格達迪隨後引爆在身上的炸彈，同時導致2名12歲以下的孩童死亡。

麥肯錫強調，巴格達迪自殺後，美軍進行DNA比對，證實了巴格達迪的身分，巴格達迪死後24時內，美軍根據武裝衝突法以海葬形式處理巴格達迪的遺體。麥肯錫也說，他無法證實巴格達迪在生命最後一刻是否像川普所說的「尖叫痛哭」。

相關影片：

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command （@CENTCOM） October 30, 2019

"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria" - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS — U.S. Central Command （@CENTCOM） October 30, 2019

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