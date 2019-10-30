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追殺巴格達迪立大功！ 川普想邀負傷勇犬訪白宮

總統川普28日在推特上貼出軍犬「K-9」照片，盛讚牠在追捕及殲滅IS首腦巴格達迪的過程中立下大功。（路透）

總統川普28日在推特上貼出軍犬「K-9」照片，盛讚牠在追捕及殲滅IS首腦巴格達迪的過程中立下大功。（路透）

2019-10-30 13:18:02

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）創始者兼首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前遭到美軍特種部隊突襲，躲進隧道中，遭美軍軍犬追擊至走投無路下自爆身亡，這隻代號「K-9」的軍犬也受波及受輕傷，美國總統川普大讚這隻英勇軍犬，想在白宮接見牠，親自表揚其戰功。

綜合美國媒體報導，總統川普28日在推特上貼出軍犬「K-9」照片，盛讚牠在追捕及殲滅IS首腦巴格達迪的過程中立下大功，他強調：「我們無人受傷，這就是這隻狗如此偉大的原因」，不過川普並未透露這隻軍犬的姓名；而針對「K-9」在追捕過程中所受到的傷勢，參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley）指出，這隻軍犬所受到輕傷已經完全康復，返回自己的岡位上。

美國高層對於「K-9」真實姓名保密到家的原因，美國退役陸軍將領赫特林（Mark Hertling）表示，軍犬的姓名曝光，其主人可能也會被得知，他們所屬的軍事單位也可能被發現，從而威脅其安全性。

不過川普可能等不及要接見牠了，《紐約時報》駐白宮記者羅傑斯（Katie Rogers

）在推特上表示，有白宮高級官員透露，參與突襲巴格達迪行動的那隻軍犬收到了白宮邀請，只要牠能過來，總統可以在任何時間內接見牠。

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