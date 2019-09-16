中國「網格化」監視曝光！連「夫妻吵架」都掌握

2019-09-16 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國積極推展「網格化管理」下，大量的「網格員」在鄰里中監視、舉報每個人的日常生活，連轄區內發生「夫妻爭吵」等事都要掌握、報告，宗教信徒與異議人士也是重點監視對象。

《寒冬》雜誌報導，山東省一名網格員表示，他們必須知道轄區內每個住戶的家庭成員，及各自的職業、年齡等等，也要特別注意租屋客，要囑咐鄰居幫忙盯著，「網格員得做到萬事通，掌握每個人的一舉一動，打架鬥毆的、夫妻爭吵的都要掌握。」

其中又以異議人士、刑滿釋放人員、信教人員為重點監管對象。在重要政府會議、重大事件紀念日等「敏感日」，更要特別監控。該名網格員就說，遇到敏感日，信徒「不可能離開本地，她就是拿鄰居家一個南瓜，政府都知道。」

報導指出，當網格員解決不了轄區內的事件時，要立即透過專用手機拍照，上報到專門的平台。平時也要定期按路線巡邏，拍照、登記、上報所有大小事，例如信徒私自聚會、社區裡的流動人口狀況，而每份上報訊息會經過自動分類，發送到有關政府部門。

某些地區要求網格員每月更新系統中的基礎數據300條以上，才視為基礎訊息登錄達標，比如實有人口、實有房屋、企業、重點場所、重點物品、重點設施等。也有地區制定網格員的績效考評制度，把績效與薪資掛鉤。

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