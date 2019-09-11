中共逼火葬致老人自殺 竟「挖墓焚屍」再抓護墳者

2019-09-11 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省去年8月實施殯葬改革，要以火葬取代土葬，據傳目的是要減少墓地用地量以及葬禮的開銷，外媒曝光，不少政府官員為此強拆墳墓、強收棺材，甚至將棺材內亡者屍體直接強行火化，引發民怨，為此，中國出動便衣警察私下抓抗議民眾，相當離譜。

根據長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導指出，江西省去年8月實施以火葬取代土葬殯葬改革，今年3月起九江市各縣級政府下令殯葬改革政策，5月1號起死者一律火化，有地方政府也設下目標確保今年底火化率達到100％。

某些地方政府僅下發改革文件，卻沒對民眾進行開導便強收棺材，因此許多民眾無法接受，很多老人都活在恐懼當中，甚至有老人不想死後被火葬，絕望地在5月1日前自殺，囑咐後人入棺埋葬，沒想到官員竟調派警力挖墓搶屍，強制焚化。

6月11日，九江市全豐鎮一名老人去世，家人偷偷土葬後被當地政府得知，調派人員前往挖墳，隔日當地村民自發組織2000多人在墓地保護墳墓，6月13日村民得到消息，政府將調用400多名警力鎮壓，周邊不少村莊民眾加入護墳，護墳村民增加到將近一萬人，許多居民相當不滿，拉出「蒼天啊！死者何罪，江西人民醒悟吧，為死者討回公道」的布條以示抗議。

全豐鎮鎮長對此揚言「只要他當官一天，每個死者都要火化，連三歲的小孩也不能放過」，此言論徹底激怒抗議群眾，上前人砸破政府大門，並撕毀辦公室文件以示抗議，當地官員為了不讓事態失控，和抗議民眾談判，道歉並同意土葬、不挖墳、不抓人。

沒想到這一切卻是假妥協真逮捕，有村民說，特警被調來私下逮捕抗議者，有時甚至在晚上抓人，讓當地人心惶惶，不敢回家，有政府知情人爆料，光是7月就有30名村民被監控錄像鎖定為主要鬧事者後，遭到逮捕，與此同時九江市白嶺鎮北洞村村民也因抗議被暴力鎮壓。

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