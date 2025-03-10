泰15歲少女邊充電邊玩手機「被電死」！疑延長線「這情形」釀禍

事發現場的手機充電線和延長插座。（擷取自thaiger）

2025/03/10 00:28

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國素林府（Surin）帕邁村（Pak Mai）7日發生駭人意外，15歲少女在床上邊充電邊玩手機，後疑因充電線短路當場觸電慘死，身上還留有燒傷痕跡。母親回家後發現她一動不動，伸手搖醒時竟也被電到，馬上關閉家中總電源，但仍為時已晚，女兒已無生命跡象。

綜合泰媒報導，這起事故發生在當地時間清晨5時30分，少女疑似在使用USB Type C充電線時，因延長線老化或內部短路導致電流洩漏，並透過金屬床架傳導，瞬間奪走她的性命。現場照片顯示，少女身上有來自充電線的燒傷痕跡，而充電線直接插在延長線上，四周同樣布滿燒焦痕跡，且該延長線曾多次用膠帶修補；對此，警方懷疑是因為設備過於老舊，最終釀成悲劇。

請繼續往下閱讀...

專家提醒，邊充電邊使用手機恐增加觸電風險，尤其在潮濕或赤腳踩地的情況下更為危險；漏電不僅可能導致燒傷，還會造成肌肉強烈收縮、內出血，甚至可能引發心臟驟停。專家建議，定期檢查家中電線與插座，避免使用老舊或受損的充電設備，以免發生類似憾事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法