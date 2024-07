2024/07/24 00:24

〔中央社〕美國總統拜登在做出退選決定後,今天社群媒體X宣布,他將於美東時間24日晚間黃金時段,在白宮橢圓形辦公室發表全國演說。

法新社報導,拜登在X發文寫道:「美東時間明晚下午8時(台灣25日週四早上8時),我將在橢圓形辦公室發表全國演說,將談論未來發展,以及我如何為美國人民完成工作。」

拜登先前在X發布公開信,宣布自己不再爭取連任。他當時表示,他本週稍晚將向全國人民發表演說,說明自己決定退選的細節。

Tomorrow evening at 8 PM ET, I will address the nation from the Oval Office on what lies ahead, and how I will finish the job for the American people.