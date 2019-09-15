中共妄稱為神 「習語錄」竟取代十誡成教義

2019-09-15 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨大規模打壓宗教勢力，企圖以黨為尊，甚至傳出以黨的路線取代基本教義。長期關注中國人權問題的雜誌《寒冬》指出，有教堂就被當局屢次要求將「十誡」換成「習近平語錄」，並威脅「不聽黨的話，教堂就要立即關門。」

《寒冬》報導指出，河南洛陽市某縣的官辦三自教堂，被迫將十誡換成了習語錄，但還是持續遭到當局的壓迫，6月下旬，信徒被統戰部人員訓話：「一切都得聽黨的話，黨你讓幹啥就幹啥，不聽黨的話，教堂就要立即關門。」

一位匿名教徒指出，截至目前，該縣幾乎所有三自教堂內的十誡都已被「習語錄」替代。該教徒還透露，一些三自教堂因拒絕當局要求而「被關門」。有些信徒受到官員威脅，聲稱如果不按現行國家政策改造教堂，就把信徒列入黑名單，這意味以後外出都要受限制，子孫上學、工作也都會受到阻礙。官員明白表示，拒絕服從這些命令，就是反共產黨。

一位官辦基督教教堂的傳道人表示，中共不僅要消滅家庭教會，也在蠶食基督教教義，有計劃地摧毀三自教會。他表示「政府第一步不讓貼宗教對聯，然後拆除十字架，令國旗、社會主義核心價值觀等『四進』內容進教堂，接著在教堂安裝監視攝影機，監視信徒以及宗教活動，最後把十誡換掉改成習近平語錄」，他強調「中共的最終目的就是想當神，這也是魔鬼歷來做的事。」

另一位信徒也無奈地表示，「中國是一黨專政，只能聽共產黨的話，受它管控，我們根本沒有自由。」

報導指出，中共強行清除教堂內的十誡，在河南省頻繁發生，去年11月，洛寧縣的一處教堂就被當局強迫刪除十誡中的第一條誡命「不可拜耶和華以外的神」，原因是「這一條習近平反對」。中國其他地區也陸續出現十誡被換成毛澤東及習近平畫像的事件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法