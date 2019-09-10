媒體審查10大國 中國第5、榜首是這國...

2019-09-10 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists，CPJ）週二（10日）發表報告指出，東非厄利垂亞（Eritrea）是媒體審查最嚴格的國家，北韓、中國和沙烏地阿拉伯等國也因實施極端措施入榜。

總部位於美國的保護記者委員會，透過調查各國專制政府使用媒體審查手段，包括人身監禁、制定專制法律、監控記者、限制網路和社群媒體的使用等，列出「媒體審查最嚴的10個國家」，依序為厄利垂亞、北韓、土庫曼、沙烏地阿拉伯、中國、越南、伊朗、赤道幾內亞、白俄羅斯和古巴。

CPJ指出，對媒體審查最嚴的前3個國家，媒體被當作這些政府的喉舌，任何獨立新聞媒體都只能在流亡中運作，獲准入境的少數外國記者受到嚴密監視；沙烏地阿拉伯、中國、越南和伊朗，將監禁和騷擾記者的傳統審查手段與先進的監控技術和有針對性的網絡攻擊結合，使獨立媒體失聲。

針對中國，CPJ報告指出，中國擁有世界上分佈最廣、手段最先進的審查機關。近20年來，中國一直是全球監禁記者人數最多的國家之一，當局設置防火牆讓網友無法訪問海外搜索引擎、新聞網站和社群媒體平台，境內社群網路被監管，在中國工作的外國記者也面臨數位和人身監控。

CPJ執行主任西蒙（Joel Simon）說：「網路本應淘汰審查，但事與願違」，全球新聞審查最嚴的許多國家正是網絡高度發達的地區，這些國家的政府將傳統的審查暴行與通常從西方公司購買的新技術結合起來控制媒體，審查無處不在。

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