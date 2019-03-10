說好的「編採自主」呢？ 中國央視突召回CGTN在美主管

2019-03-10 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央電視台（CCTV，簡稱央視）日前突然召回中國環球電視網（CGTN）北美分台的台長及十多名中國籍高層返國，這是該台成立7年多來首度大規模的人事變動，引發員工及外界揣測。

CGTN北美分台隸屬中國央視，日前宣布台長麻靜、她的副手及多名員工將在1個月內返回中國，令其餘員工備感意外。目前央視尚未公布召回這群員工的原因，不過《紐約時報》記者引述2位匿名人士的說法，認為可能是麻靜試圖和北京劃清界線有關。因為中共官媒主要由中央宣傳部管轄，然而麻靜曾向美國司法部宣稱，CGTN北美分台雖在美註冊為「外國代理人」，但「編採自主、不受中國控制」，可能因此引發北京疑慮。

不過，由於央視召回麻靜等人的時機點，剛好正值美國司法部門加強媒體審查時期，因此喬治華盛頓大學（George Washington University）的美國憲法教授特利（Jonathan Turley）指出，央視此舉也可能是為了幫助麻靜等高層遠離任何可能的法律訴訟，也可以避免CGTN的問題演變為中美兩國的糾紛。

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