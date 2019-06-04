中國圖建「全球媒體新秩序」 無國界記者組織促抵制

2019-06-04 16:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府近年積極爭取國際話語權，關鍵途徑之一即為控制媒體。對此，「無國界記者（RSF）」組織3日在網站上發布英、法、中文三個版本的報告，呼籲全球民主國家警惕中國控制國際新聞媒體，對現今新聞自由所造成的威脅。

美國之音（VOA）4日報導，無國界記者組織秘書長德勒瓦（Christophe Deloire）表示，中國政府認為，記者的作用僅是傳遞國家宣傳，而不是質疑政府的所作所為。如果民主國家不主動抵制，中國最終將推行其「另類的、不民主的」媒體模式，「中國式」宣傳將逐漸侵入全球媒體，侵占新聞業。

報告中指稱，中國近10年來大力推動媒體傳播現代化。例如，中國中央電視台（CCTV）旗下英語頻道「中國環球電視網」（CGTN）已在140個國家營運。中方也說服成千上萬名新興國家記者，赴北京「培養批判精神」，不惜一切代價換取對中國有利的新聞報導。

此外，中共已幾乎收買過去曾批判其政權的中國媒體，並對外輸出百度、微信等審查和監視工具，鼓勵其他威權政府複製中國的立法模式，此一戰略在東南亞國家效果顯著。尤有甚者，中方經常採取恐嚇、暴力手段來壓制異見；中國外交人員也慣於以「非常不外交」的方式，干預挑戰北京官方說法的媒體報導。

在無國界記者組織2019年的世界新聞自由指數排名中，中國在180個國家中幾乎吊車尾，位列第177名。

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