六四30週年》蔡︰盼中跟進台灣民主

2019-06-04

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕中國鎮壓六四事件今滿三十年，蔡英文總統昨接見「海外民運人士認識台灣民主人權」參訪團時表示，台灣會堅守民主價值，也很關心中國大陸民主與人權的發展，這是一個普世價值，也希望中國可以往這條路上來走。

總統與包括陳破空等海外民運人士握手後表示，今天就是六四事件三十週年，今年也是台灣美麗島事件四十週年，這兩個事件對台灣的民主發展，非常具有歷史意義，在此之後，台灣與中國大陸的民主發展就開始有不一樣的路徑與速度，台灣很堅定地選擇走上民主自由這一條路，但中國在人權自由上還是受到很大的限縮。

總統指出，台灣曾經有過政治犯，不希望、也不會重蹈覆轍，我們也很關心中國大陸民主與人權的發展，也希望中國可以往這條路上來走，如果我們可以做的，都會盡力來做。

陳破空︰中國押郭韓柯三道保險

另外，對於明年總統大選，海外民運人士陳破空受訪時說，中共在二○二○年台灣大選中押了三道保險，就是郭台銘、韓國瑜和柯文哲，「只要這三個人當選，中共都覺得是他的勝利」。

陳破空認為郭台銘的出現，「不是媽祖托夢而是中共托夢」，現在郭無論說什麼，「中共都沒差」，是「演雙簧」；陳也評論韓國瑜「太浮躁」、「高雄市長位子都還沒坐熱就要選總統」，不尊重高雄市民；他也認為柯文哲對兩岸的態度「模糊、滑頭」，是非不分、價值混亂且個性善變。

陳破空呼籲台灣人「要從大格局分析投票」，因為中國和美國希望誰當選昭然若揭，如果台灣做出的選擇迎合中共意志、親中遠美，民主制度可能受到顛覆、變成變相一黨專政，為台灣未來帶來「香港化」的威脅。

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