美國務卿批六四後中國人權沒改善 中駐美使館氣炸跳腳！

2019-06-04 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕適逢六四天安門事件30週年，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在北京時間今天0時發表聲明，直指六四後的數十年來，中國依然不能容忍異議並踐踏人權，讓美國對中國改善人權希望破滅。中國駐美大使館今也在官網張貼〈駐美使館發言人就美國務卿蓬佩奧（台譯龐皮歐）發表涉華聲明發表談話〉一文，表達「中方對此強烈不滿和堅決反對」。

文中表示，「美方出於偏見和傲慢，執意以龐皮歐國務卿名義發表涉華聲明，打著所謂人權的幌子，粗暴干涉中國內政」，並稱美挑釁中國人民，違反國際法與國際關係準則。

文中指出，對於1980年代末發生的「那場政治風波」，中國政府、人民「早有定論」，並稱改革放以來，中國經濟社會發展快速、不斷推進民主法制建設等，「中國人權狀況處於歷史最好時期」。

文中提到，中國特色社會主義事業已被證明符合中國國情、「得到全國各族人民擁護」的正確道路，宣稱其「堅定不移」走和平發展道路、「推進中國和世界人權事業發展」，為國際作出重要貢獻，「這是任何不帶偏見的人都無法否定的事實」。

文中提及，中國人對中國情況「最有發言權」，任何人企圖「以種種藉口」對中國人「頤指氣使、蠻橫霸凌」、「鼓吹文明衝突、對抗時代潮流」，均無法得逞。

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