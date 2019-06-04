扯！六四30週年 中媒頭條放「習近平指示垃圾分類」

2019-06-04 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國六四天安門屠殺事件滿30週年，多家國際外媒從數日前就已開始製作專題系列報導，回顧這段歷史，中國卻傳出中共當局嚴加箝制管控相關言論，中國國防部長魏鳳和近日還稱當時血腥鎮壓是「正確」決定，即便今天是歷史上值得紀念緬懷的一天，中國官媒們似仍隻字不提，頭版、官網首頁放的是中共總書記〈習近平對垃圾分類工作作出重要指示〉。

數間中國媒體包括《人民日報》、《新華社》、《環球網》、《解放軍報》、《中新網》、《央視網》等，今均放習近平指示垃圾分類新聞，諸如〈習近平：為改善生活環境做努力，為綠色發展可持續發展作貢獻〉，用數百字強調習「十分關心」垃圾分類；或是換湯不換藥，標題改為〈從民生小事感受習近平的為民初心〉，其中「小事」二字特地用標點符號凸顯，但部分內容仍脫離不了垃圾分類，例如「習近平就垃圾分類這件『小事』作出指示」。

此外，該媒體網站首頁也搜尋不到「六四」、「天安門」相關新聞，《人民日報》反倒貼出評論觀點，指稱「中國共產黨之所以能夠歷經艱難困苦而不斷發展壯大，很重要的一個原因就是我們黨始終重視思想建黨、理論強黨」等言論；《新華社》輪播大圖則放「國務院新聞辦公室發布慶祝中華人民共和國成立70週年活動標識」；《央視網》「頭條」還掛著上月底特稿〈溫故知『心』 習近平這些化要牢記〉等。

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