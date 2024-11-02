為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國湖南13歲女遭多人性侵 鄉鎮人大副主席竟也涉案

中國湖南省新化縣3歲女孩遭14人強姦，其中3人是公職人員，包含鄉鎮人大副主席。示意圖。（資料照）

中國湖南省新化縣3歲女孩遭14人強姦，其中3人是公職人員，包含鄉鎮人大副主席。示意圖。（資料照）

2024/11/02 23:55

〔中央社〕中國湖南省新化縣近期爆發令人震驚的社會事件。一名13歲女孩被引誘及強迫賣淫，前後共遭14人強姦，其中3人是公職人員，包含鄉鎮人大副主席。

澎湃新聞1日報導，這名化名「李曉霞」的少女去年被父親發現她被迫賣淫、被人強姦。當時，李曉霞才13歲。

2024年5月，湖南新化縣法院查明，2023年4月起至7月27日案發，共8名成年人、6名未成年人（已滿14歲不滿16歲）對李曉霞實施犯罪行為。

本案8名成年被告人中，有3名為公職人員，作案時分別是新化縣油溪鄉人大副主席、新化縣審計局工作人員、新化縣交通局工作人員，他們都是透過社交軟體聯繫劉姓主嫌，達成賣淫嫖娼約定後與李曉霞發生性關係。

涉案的3名公職人員均已被開除公職，其中，新化縣油溪鄉人大副主席龔昊東則是被「雙開」（開除黨籍和公職）。

李曉霞去年被輟學無業的劉姓主嫌強姦、引誘賣淫。案發時劉某某僅17歲。據一審刑事判決書透露，被告人劉某某得知李曉霞與多人發生過性關系，萌生想帶李曉霞賣淫賺錢的想法。

陸續有8名成年人透過劉某某介紹而嫖娼，即使李曉霞表達不願意賣淫時，劉某某也多次哄騙、糾纏她繼續賣淫。

今年5月20日，新化縣法院作出一審判決，劉某某因犯引誘幼女賣淫罪、強姦罪，數罪併罰判處有期徒刑9年2個月；其餘7人均犯強姦罪，刑期在3年2個月到4年6個月不等。7月，二審刑事裁定維持原判。

然而，這並非李曉霞遭遇侵犯的全部。她的父親說，在2023年4月、6月、7月份，還有同校的學生對其女兒強姦。這6名未成年被告均因強姦罪，在今年5月的一審判決中被判有期徒刑3年、緩刑3年至4年不等。

李曉霞的父親在新化縣做一些小生意，他坦言平常較忙，孩子們主要是由妻子照顧。2022年10月他和妻子分居後，3個孩子主要由他照顧。案發至今，他仍不明白女兒為何會變成這樣。根據報導，儘管李曉霞已經轉學一年，但仍不想上學，不時離家出走。

報導說，案發後，新化縣城內賓館、電競酒店等場所以及街道、鄉道，都張貼了嚴厲打擊性侵未成年人犯罪的警示標語。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
副隊長被小三檢舉強暴出軌收賄 山東交警一律「河蟹」查無實證
2024/05/28 13:20

副隊長被小三檢舉強暴出軌收賄 山東交警一律「河蟹」查無實證
猥褻學生仍不斷升職 長沙高中副校長遭停職調查
2024/06/07 14:05

猥褻學生仍不斷升職 長沙高中副校長遭停職調查
中國雙人花滑選手柳鑫宇 IG自爆性侵未成年後聲稱帳號被盜
2024/02/20 17:06

中國雙人花滑選手柳鑫宇 IG自爆性侵未成年後聲稱帳號被盜
中國妙齡女實名舉報遭學校紀委書記性侵 當局連忙回應
2024/10/08 16:42

中國妙齡女實名舉報遭學校紀委書記性侵 當局連忙回應
太離譜！ 中國湖南小鎮遍佈「禁止強姦幼女」標語
2024/07/16 14:17

太離譜！ 中國湖南小鎮遍佈「禁止強姦幼女」標語
駭人！中國大學畢業正妹遭中年男騙走 囚禁5年性侵生女
2024/11/02 15:37

駭人！中國大學畢業正妹遭中年男騙走 囚禁5年性侵生女
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播