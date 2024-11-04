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    以色列軍方公布跨境突襲行動細節 在敘利亞拘捕伊朗間諜

    以軍3日表示，7月時曾在以色列戈蘭高地與敘利亞邊境執行突襲任務，拘捕一名替伊朗蒐集以軍部隊情報的敘利亞間諜。圖為在戈蘭高地邊境地區演習的以軍士兵。（路透）

    以軍3日表示，7月時曾在以色列戈蘭高地與敘利亞邊境執行突襲任務，拘捕一名替伊朗蒐集以軍部隊情報的敘利亞間諜。圖為在戈蘭高地邊境地區演習的以軍士兵。（路透）

    2024/11/04 11:30

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢持續緊張，以色列國防軍（IDF）3日近日公布一項跨境突襲任務細節，提及以軍7月在敘利亞內拘捕一名伊朗間諜，該人行動目標在於蒐集以軍在以色列與敘利亞邊境地區的相關情報。

    綜合外媒報導，以色列軍方3日表示，以軍突擊隊7月在敘利亞南部進行一次突襲行動，抓捕一名替伊朗執行邊境監視行動的敘利亞男子阿西（Ali Soleiman al-Assi）。此次也是以色列國防軍罕見地承認在敘利亞境內展開地面行動。

    以色列國防軍表示，阿西替伊朗蒐集以軍在敘利亞邊境行動的情報，「以用於未來的恐怖活動」之中。以軍強調，軍方拘捕阿西的行動阻止未來可能發生的攻擊，並導致伊朗在戈蘭高地附近的「恐怖行動網路」運作方式曝光。

    據了解，阿西在7月被捕，被帶到以色列審問前持續受到以軍密切監視，阿西在審訊時透露，他向伊朗傳遞的訊息包括以色列邊境部隊及戰車的行動資訊。

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