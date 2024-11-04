在外媒發表「任期制」文章惹惱習 上海法律學者遭邊控

上海財經大學法學院副教授梁興國2日與妻子在上海虹橋機場準備搭機出國，卻遭到警察阻攔，可能與他於2022年2月18日在新加坡《聯合早報》發表「任期制：共和國重要的制度基礎」一文，惹惱習近平有關。（美聯社資料照）

2024/11/04 12:19

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平近年來加強對國內言論和異議人士的管控，習在中共20大取得「三連任」後更變本加厲。海外時事評論人士蔡慎坤2日在社群媒體X平台上發文指出，上海財經大學法學院副教授梁興國當天與妻子在上海虹橋機場準備搭機出國，卻遭到警察阻攔，可能與他在中共20大召開前，於2022年2月18日在新加坡《聯合早報》發表「任期制：共和國重要的制度基礎」一文，惹惱習有關。

蔡慎坤指出，梁興國夫婦2日在上海虹橋機場準備搭機出國，卻遭到警察阻攔，兩人要求警方提供他們被限制出境的文件，警方卻遲遲不提供，甚至打算用強力手段將他們架出機場。

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根據蔡慎坤轉貼梁興國妻子所記錄的整個邊控過程：「機場警察和國保（國內安全保衛局）便衣共4、5名，突然湧進來會客室，當著2位邊檢警察的記錄儀的面，準備用強力對付我們。 先問梁老師要不要自己離開？當時情況，如果否定回答，就要被架出去。於是我們起身自行走出來，在幾位彪形大漢的『護送』下。虹橋機場，給我們兩人會留下終生的心理陰影了（破涕為笑）。現在在駕車回家的路上。」

蔡慎坤指出，梁興國遭邊控，主要因為他在中共20大召開之前，於2022年2月18日在《聯合早報》公開發表「任期制：共和國重要的製度基礎」一文，文章指出：「共和國為何要對領導人的任職屆數進行限制？根本原因在於，共和國的宗旨是『天下非一人之天下，乃天下人之天下也』。於是，領導人幹完一任接著第二任、第三任。國家名義上雖然還是共和國，實質卻已變質為獨裁社會。」

文章說：「可見，只有領導人任職的年數限制，尚不足以防止共和國的變質,領導人依然可以利用自己的政治優勢、所掌握的軍事實力，做到連任。這雖然符合任期年數的要求，但卻嚴重背離了共和國的宗旨。」

蔡慎坤說，針對梁興國的發文，當時準備尋求「三連任」的習近平和身邊嘍囉如臨大敵，審查粱興國是孤立發聲還是授意之作，結果發現梁興國只是個法學院的普通老師，跟政治人物沒有任何交集往來，連學院書記都跟他不來往，否則會打倒一片。

梁興國畢業於人民大學法學院，擁有北京大學法學院碩士學位，後在中國政法大學取得博士學位，是典型的書生，更沒有複雜的家庭背景，上述文章只是粗淺的學術探討，並沒有直接針對習近平。

《自由亞洲電台》今年2月曾報導，北京當局已加強限制4大類人士出境，包括法律和歷史學者、維權律師、異議人士、非政府組織（NGO）人士，目前遭邊控名單高達數萬人。

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